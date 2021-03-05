https://ria.ru/20210305/rogozin-1600083375.html
Рогозин рассказал о российской орбитальной группировке
Рогозин рассказал о российской орбитальной группировке
Российская орбитальная группировка невелика по сравнению с другими странами, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:45
2021-03-05T14:45
2021-03-05T14:51
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская орбитальная группировка невелика по сравнению с другими странами, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Для России орбитальная группировка, которую мы сегодня имеем, как оборонного, так и социально-экономического, и научного назначения, невелика, между нами говоря. У наших партнеров есть группировки помассивнее, и развиваются они именно в новых направлениях", - сказал он в видео, опубликованном в YouTube-канале предприятия "Роскосмоса" - "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".Однако Рогозин добавил, что сформированный российский научно-технический задел "уверенно позволит сделать шаг вперед".В декабре глава "Роскосмоса" сообщил, что в российской орбитальной группировке гражданского назначения насчитывается 96 спутников. Также РФ обладает группировкой военных спутников. В конце 2019 года отечественная группировка суммарно состояла из 163 космических аппаратов, более свежих данных не приводилось.
https://ria.ru/20210304/roskosmos-1599878954.html
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин