https://ria.ru/20210305/rezhim-1600028775.html

В Челябинской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Челябинской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили в Челябинской области до 21 марта 2021 года из-за угрозы COVID-19, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:58

2021-03-05T09:58

2021-03-05T09:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили в Челябинской области до 21 марта 2021 года из-за угрозы COVID-19, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, ожидается, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста. "Мы неоднократно говорили, что в этот период была возможность вакцинироваться. Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тысяч работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тысячи человек", - цитирует пресс-служба слова Гехт.Гехт отметила, что будущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить свою трудовую деятельность.По данным пресс-службы, на пятницу в Челябинской области порядка 90 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19, 46% из них – это лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, болезни системы кровообращения.В Челябинской области подтверждено 53 013 случаев заболевания COVID-19 (плюс 159 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - два человека).

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774099.html

https://ria.ru/20210304/vrach-1599915374.html

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коронавирус в россии, челябинская область, общество