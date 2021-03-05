https://ria.ru/20210305/retsessiya-1600008499.html

ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира

ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира

Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T01:03

2021-03-05T01:03

2021-03-05T05:00

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

высшая школа экономики (вшэ)

москва

экономика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.Подчеркивается, что подобных результатов удалось достичь, несмотря на глобальный кризис, сопровождавшийся сильным падением цен на нефть. По итогам минувшего года российский ВВП снизился на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год (минус 2%), однако значительно лучше 2009 года (минус 7,8%), отметили аналитики.Также авторы обратили внимание на антикризисные меры государства. По мнению составителей бюллетеня, эти меры привели к сильному смягчению падения экономики России. В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, пишут авторы."Воздействие пандемии на динамику ВВП, разумеется, больше, чем обозначенные 3,1% падения. Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", — полагают в ВШЭ.В результате, подчеркнули эксперты, меры господдержки привел к тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 процентных пункта, когда без них ущерб составил бы 7-8 процентных пунктов. Утверждается, что влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, а также снижение цен на нефть.

https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599705777.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), высшая школа экономики (вшэ), москва, экономика