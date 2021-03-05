https://ria.ru/20210305/retsessiya-1600008499.html
ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира
ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира
Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:03
2021-03-05T01:03
2021-03-05T05:00
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
высшая школа экономики (вшэ)
москва
экономика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.Подчеркивается, что подобных результатов удалось достичь, несмотря на глобальный кризис, сопровождавшийся сильным падением цен на нефть. По итогам минувшего года российский ВВП снизился на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год (минус 2%), однако значительно лучше 2009 года (минус 7,8%), отметили аналитики.Также авторы обратили внимание на антикризисные меры государства. По мнению составителей бюллетеня, эти меры привели к сильному смягчению падения экономики России. В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, пишут авторы."Воздействие пандемии на динамику ВВП, разумеется, больше, чем обозначенные 3,1% падения. Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", — полагают в ВШЭ.В результате, подчеркнули эксперты, меры господдержки привел к тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 процентных пункта, когда без них ущерб составил бы 7-8 процентных пунктов. Утверждается, что влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, а также снижение цен на нефть.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), высшая школа экономики (вшэ), москва, экономика
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ
.
Подчеркивается, что подобных результатов удалось достичь, несмотря на глобальный кризис, сопровождавшийся сильным падением цен на нефть. По итогам минувшего года российский ВВП снизился на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год (минус 2%), однако значительно лучше 2009 года (минус 7,8%), отметили аналитики.
"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в документе.
Также авторы обратили внимание на антикризисные меры государства. По мнению составителей бюллетеня, эти меры привели к сильному смягчению падения экономики России. В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, пишут авторы.
"Воздействие пандемии на динамику ВВП, разумеется, больше, чем обозначенные 3,1% падения. Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития
, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", — полагают в ВШЭ.
В результате, подчеркнули эксперты, меры господдержки привел к тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 процентных пункта, когда без них ущерб составил бы 7-8 процентных пунктов.
Утверждается, что влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, а также снижение цен на нефть.