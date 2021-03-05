https://ria.ru/20210305/resurs-1600096989.html

Миру предрекли дефицит второго по важности ресурса

Миру предрекли дефицит второго по важности ресурса

Мировой "аппетит" к песку — одному из важнейших, но наименее ценимому сырью в мире, вряд ли утихнет в ближайшее время, однако проблема заключается в том, что в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:44

2021-03-05T15:44

2021-03-05T17:56

chatham house

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мировой "аппетит" к песку — одному из важнейших, но наименее ценимому сырью в мире, вряд ли утихнет в ближайшее время, однако проблема заключается в том, что в мире наметился его дефицит. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на выступление климатологов во время вебинара, организованного аналитическим центром Chatham House. По словам экспертов, это может стать величайшей проблемой XXI века.Как пояснил климатолог из программы ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци, паниковать не стоит, но нужно изменить восприятие песка.Он подчеркнул, что люди думают, будто песок везде. Однако сейчас надо обратить внимание на то, что может произойти в следующие десятилетия, иначе возникнут перебои с поставками этого ресурса. Климатолог пояснил, что точно отследить его глобальное использование невозможно, только косвенно, оценив корреляцию между использованием песка и цемента.Телеканал напомнил, что глобальные темпы использования этого ресурса утроились за последние два десятилетия в результате бурной урбанизации. Однако, несмотря на кажущуюся повсеместность, не любой песок подходит для строительства. Например, песчинки из пустыни слишком гладкие и круглые. В то же время песок с морского дна, побережья или из карьеров и рек имеет более угловатую форму, что позволяет им хорошо сцепляться друг с другом.Как пояснила глава экологического руководства глобальной инициативы по наблюдению за песком Луиза Галлахер, связанные с ним проблемы необходимо решать.

https://ria.ru/20200908/shtrafy-1576932403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

chatham house, оон, в мире