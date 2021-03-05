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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210305/referendum-1600089333.html
Дегтярев пообещал следить за референдумом по заводу метанола под Аяном
Дегтярев пообещал следить за референдумом по заводу метанола под Аяном
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет внимательно следить за ходом референдума по строительству китайскими инвесторами... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:11
2021-03-05T15:11
хабаровский край
дальний восток
михаил дегтярев
владивосток
хабаровский край
в мире
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ХАБАРОВСК, 5 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет внимательно следить за ходом референдума по строительству китайскими инвесторами крупнейшего в мире завода по производству метанола под поселком Аян, который запланирован на 21 марта.Соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy ("дочка" Sirius Holding) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 километра от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тысячи километров и пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год.Оценочная стоимость проекта — 740 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность производства — 7,2 миллиона тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола. Метанол — токсичное вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и так далее. Выпуск метанола в РФ в 2018 году составил 4,5 миллиона тонн."Я внимательно слежу за событиями вокруг местного референдума. Есть разные мнения, вы знаете, прокуратура пыталась оспорить, есть мнение, что это общекраевого значения вопрос. В любом случае, депутаты местные, которых избрал народ, приняли решение проводить (референдум – ред.). Поэтому он пройдет, я буду внимательно следить за результатами. И еще раз повторяю, у нас в Хабаровском крае люди решают все вопросы", - заявил Дегтярев в эфире ТК "Губерния" в пятницу.Мнения местных жителей о том, нужен ли такой завод, разделились. Инициативная группа даже обратилась в избирком с инициативой провести референдум по поводу проекта. Кроме того, в районной газете появилось открытое письмо за подписью коренных малочисленных народов Севера. Люди переживают, что строительство такого крупного проекта негативно отразится на экологии."Мы знаем, что если сейчас это не остановить - мы потеряем все, что у нас еще осталось: нашу уникальную природу, бухту, нерестовые реки, животный мир, в том числе особей, занесенных в Красную книгу, а главное здоровье наших детей! Мы в полном отчаянии и призываем остановить строительство Аянского газохимического парка ради наших потомков", - указано в письме.Кроме того, жители считают, что "здесь будет большой поток иностранцев. В районе всего 1870 человек, а приедут 6 тысяч иностранных рабочих". По мнению жителей района, даже привлечение на завод российских рабочих ничего не поменяет — проект требует много воды и может отравить реки, по которым поднимается лосось.В свою очередь глава региона публично высказался в поддержку жителей Аяно-Майского района, протестующих против строительства завода по производству метанола на территории Хабаровского края. Дегтярев отметил, что такие вопросы не могут решаться вразрез с общественным мнением."Мы, как власть, можем помогать, ориентировать людей, разъяснять, защищать, но решение за людьми. Но здесь вопрос больше не к краевой власти, а к инвесторам. Если они считают, что это безопасно, что они декларируют и проектируют определенные экологические мероприятия по восстановлению, по сохранению нашей природы – это нужно людям объяснять. Это их обязанность прямая. Если они этого не сделали, значит, мы таким инвесторам не рады в крае. И это мой посыл всем", - резюмировал Дегтярев.Ранее на встрече с главой Аяно-Майского района врио губернатора края уже обозначил своё отношение к возможному строительству китайской стороной газохимического комплекса. Референдум запланировано провести 21 марта в Аяно-Майском районе.
https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html
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дальний восток, михаил дегтярев, владивосток, хабаровский край, в мире

Дегтярев пообещал следить за референдумом по заводу метанола под Аяном

15:11 05.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 5 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет внимательно следить за ходом референдума по строительству китайскими инвесторами крупнейшего в мире завода по производству метанола под поселком Аян, который запланирован на 21 марта.
Соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy ("дочка" Sirius Holding) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 километра от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тысячи километров и пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год.
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Оценочная стоимость проекта — 740 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность производства — 7,2 миллиона тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола. Метанол — токсичное вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и так далее. Выпуск метанола в РФ в 2018 году составил 4,5 миллиона тонн.
"Я внимательно слежу за событиями вокруг местного референдума. Есть разные мнения, вы знаете, прокуратура пыталась оспорить, есть мнение, что это общекраевого значения вопрос. В любом случае, депутаты местные, которых избрал народ, приняли решение проводить (референдум – ред.). Поэтому он пройдет, я буду внимательно следить за результатами. И еще раз повторяю, у нас в Хабаровском крае люди решают все вопросы", - заявил Дегтярев в эфире ТК "Губерния" в пятницу.
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Мнения местных жителей о том, нужен ли такой завод, разделились. Инициативная группа даже обратилась в избирком с инициативой провести референдум по поводу проекта. Кроме того, в районной газете появилось открытое письмо за подписью коренных малочисленных народов Севера. Люди переживают, что строительство такого крупного проекта негативно отразится на экологии.
"Мы знаем, что если сейчас это не остановить - мы потеряем все, что у нас еще осталось: нашу уникальную природу, бухту, нерестовые реки, животный мир, в том числе особей, занесенных в Красную книгу, а главное здоровье наших детей! Мы в полном отчаянии и призываем остановить строительство Аянского газохимического парка ради наших потомков", - указано в письме.
Кроме того, жители считают, что "здесь будет большой поток иностранцев. В районе всего 1870 человек, а приедут 6 тысяч иностранных рабочих". По мнению жителей района, даже привлечение на завод российских рабочих ничего не поменяет — проект требует много воды и может отравить реки, по которым поднимается лосось.
В свою очередь глава региона публично высказался в поддержку жителей Аяно-Майского района, протестующих против строительства завода по производству метанола на территории Хабаровского края. Дегтярев отметил, что такие вопросы не могут решаться вразрез с общественным мнением.
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"Мы, как власть, можем помогать, ориентировать людей, разъяснять, защищать, но решение за людьми. Но здесь вопрос больше не к краевой власти, а к инвесторам. Если они считают, что это безопасно, что они декларируют и проектируют определенные экологические мероприятия по восстановлению, по сохранению нашей природы – это нужно людям объяснять. Это их обязанность прямая. Если они этого не сделали, значит, мы таким инвесторам не рады в крае. И это мой посыл всем", - резюмировал Дегтярев.
Ранее на встрече с главой Аяно-Майского района врио губернатора края уже обозначил своё отношение к возможному строительству китайской стороной газохимического комплекса. Референдум запланировано провести 21 марта в Аяно-Майском районе.
 
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