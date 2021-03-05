https://ria.ru/20210305/putin-1600066613.html

Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы

Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы

Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:28

2021-03-05T13:28

2021-03-05T17:26

россия

дмитрий песков

владимир путин

европа

политика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы."Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.Песков добавил, что не знает, какие превентивные эпидемические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей.

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"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы "Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы 2021-03-05T13:28 true PT0M57S

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россия, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика