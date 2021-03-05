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Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:28
2021-03-05T17:26
россия
дмитрий песков
владимир путин
европа
политика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы."Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.Песков добавил, что не знает, какие превентивные эпидемические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей.
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"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы
"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы
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россия, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика

Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы

13:28 05.03.2021 (обновлено: 17:26 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.
"Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.
Песков добавил, что не знает, какие превентивные эпидемические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей.
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