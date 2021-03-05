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https://ria.ru/20210305/putin-1600032731.html
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку Российской Федерации Елену Яковлеву, отметив ее... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:24
2021-03-05T22:19
театр
кино и сериалы
новости культуры
культура
елена яковлева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку Российской Федерации Елену Яковлеву, отметив ее непревзойденное мастерство и обаяние.Президент отметил, что Яковлева является яркой и талантливой актрисой, блестяще реализовавшей себя в творчестве. Путин добавил, что своими работами в театре и кино актриса обогатила отечественное искусство.Также президент пожелал Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго.К поздравлению актрисы присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин.Актриса театра и кино Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новоград-Волынском Житомирской области Украинской ССР в семье военнослужащего. В 1984 году Яковлева окончила ГИТИС. Получив диплом, была принята в труппу театра "Современник", где прослужила до 1986 года. Дебютом на сцене этого театра для нее стал спектакль "Двое на качелях" Уильяма Гибсона. В 1986 году Яковлева перешла в Театр имени М. Н. Ермоловой. В 1988 году актриса вернулась в "Современник", где работала до 2011 года. С 2018 года Яковлева выступает на сцене театра в качестве приглашенной актрисы. Она исполняет роль Марии Стюарт в спектакле Римаса Туминаса "Играем… Шиллера!".В 1980-х годах актриса снималась, в частности, в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра" Вадима Абдрашитова (1986), "Время летать" (1987) и "Лестница" (1989) Алексея Сахарова. Успех Яковлевой принесла главная роль в драме "Интердевочка" (1989), поставленной Петром Тодоровским. Эта работа получила признание на кинофорумах — актриса была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, елена яковлева, владимир путин, общество

Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем

10:24 05.03.2021 (обновлено: 22:19 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Елена Яковлева
Актриса театра и кино Елена Яковлева - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку Российской Федерации Елену Яковлеву, отметив ее непревзойденное мастерство и обаяние.

"Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения... Зрители искренне любят Вас за непревзойденное мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Яковлева является яркой и талантливой актрисой, блестяще реализовавшей себя в творчестве. Путин добавил, что своими работами в театре и кино актриса обогатила отечественное искусство.
Также президент пожелал Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго.
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К поздравлению актрисы присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Вам, актрисе уникального дарования и широкого творческого диапазона, блестяще удается создавать на театральных подмостках и в кинематографе яркие образы. Зрители очень любят киноленты с Вашим участием, всегда ждут Ваших новых работ в театре", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте кабмина.

Актриса театра и кино Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новоград-Волынском Житомирской области Украинской ССР в семье военнослужащего. В 1984 году Яковлева окончила ГИТИС. Получив диплом, была принята в труппу театра "Современник", где прослужила до 1986 года. Дебютом на сцене этого театра для нее стал спектакль "Двое на качелях" Уильяма Гибсона. В 1986 году Яковлева перешла в Театр имени М. Н. Ермоловой. В 1988 году актриса вернулась в "Современник", где работала до 2011 года. С 2018 года Яковлева выступает на сцене театра в качестве приглашенной актрисы. Она исполняет роль Марии Стюарт в спектакле Римаса Туминаса "Играем… Шиллера!".
В 1980-х годах актриса снималась, в частности, в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра" Вадима Абдрашитова (1986), "Время летать" (1987) и "Лестница" (1989) Алексея Сахарова. Успех Яковлевой принесла главная роль в драме "Интердевочка" (1989), поставленной Петром Тодоровским. Эта работа получила признание на кинофорумах — актриса была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль.
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