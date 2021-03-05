https://ria.ru/20210305/puteshestviya-1600035487.html

Россияне рассказали, куда путешествуют на автобусе чаще всего

Россияне рассказали, куда путешествуют на автобусе чаще всего

Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какие города отправляются в автобусные турпоездки чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:59

2021-03-05T10:59

2021-03-05T10:59

туризм

туризм

новости - туризм

москва

дрезден

рига

хельсинки

вена

париж

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какие города отправляются в автобусные турпоездки чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2638 пользователей. Таллин стал самым популярным городом у предпочитающих автобусные туры — 7,8 процентов из них посетили столицу Эстонии именно таким образом. Добирались так до Хельсинки и Риге шесть процентов туристов.Автобусный тур в Париж совершили четыре процента опрошенных, а в Москву — три процента. Более двух процентов пользователей на этом виде транспорта ездили в Санкт-Петербург, Казань, Вену, Дрезден, Берлин, Варшаву и Амстердам.Наибольшей популярностью пользуются не слишком долгие автобусные туры: 88 процентов пассажиров предпочитают проводить в дороге меньше суток, а остальные готовы ехать и дольше.Большинство (60 процентов) отдыхающих считают, что у таких путешествий хорошее соотношение цены и качества. При этом за скидками и выгодными предложениями сервисов или перевозчиков следят совсем немногие — всего 12 процентов пользователей.

https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

москва

дрезден

рига

хельсинки

вена

париж

таллин

варшава

берлин (город)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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