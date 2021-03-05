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Туризм
https://ria.ru/20210305/puteshestviya-1600035487.html
Россияне рассказали, куда путешествуют на автобусе чаще всего
Россияне рассказали, куда путешествуют на автобусе чаще всего
Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какие города отправляются в автобусные турпоездки чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:59
2021-03-05T10:59
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хельсинки
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какие города отправляются в автобусные турпоездки чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2638 пользователей. Таллин стал самым популярным городом у предпочитающих автобусные туры — 7,8 процентов из них посетили столицу Эстонии именно таким образом. Добирались так до Хельсинки и Риге шесть процентов туристов.Автобусный тур в Париж совершили четыре процента опрошенных, а в Москву — три процента. Более двух процентов пользователей на этом виде транспорта ездили в Санкт-Петербург, Казань, Вену, Дрезден, Берлин, Варшаву и Амстердам.Наибольшей популярностью пользуются не слишком долгие автобусные туры: 88 процентов пассажиров предпочитают проводить в дороге меньше суток, а остальные готовы ехать и дольше.Большинство (60 процентов) отдыхающих считают, что у таких путешествий хорошее соотношение цены и качества. При этом за скидками и выгодными предложениями сервисов или перевозчиков следят совсем немногие — всего 12 процентов пользователей.
https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html
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туризм, новости - туризм, москва, дрезден, рига, хельсинки, вена, париж, таллин, варшава, берлин (город), санкт-петербург, казань, амстердам

Россияне рассказали, куда путешествуют на автобусе чаще всего

10:59 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какие города отправляются в автобусные турпоездки чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2638 пользователей.
Таллин стал самым популярным городом у предпочитающих автобусные туры — 7,8 процентов из них посетили столицу Эстонии именно таким образом. Добирались так до Хельсинки и Риге шесть процентов туристов.
Автобусный тур в Париж совершили четыре процента опрошенных, а в Москву — три процента. Более двух процентов пользователей на этом виде транспорта ездили в Санкт-Петербург, Казань, Вену, Дрезден, Берлин, Варшаву и Амстердам.
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Наибольшей популярностью пользуются не слишком долгие автобусные туры: 88 процентов пассажиров предпочитают проводить в дороге меньше суток, а остальные готовы ехать и дольше.
Большинство (60 процентов) отдыхающих считают, что у таких путешествий хорошее соотношение цены и качества. При этом за скидками и выгодными предложениями сервисов или перевозчиков следят совсем немногие — всего 12 процентов пользователей.
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