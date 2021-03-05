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В Сети удивились логотипу багажной службы "Пулково" с "расчлененкой"
В Сети удивились логотипу багажной службы "Пулково" с "расчлененкой"
Эксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в социальных... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:40
2021-03-05T16:40
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Эксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в социальных сетях, сообщает управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).На логотипе изображен чемодан на колесиках, который обнимают две руки в знак бережного отношения к багажу. Слоган сервиса "Сохраним важное" сопровождается надписью на английском PACKBAG ("упаковка багажа"). Как сообщается на сайте "Пулково", логотип и слоган созданы при участии пассажиров и подписчиков в социальных сетях, среди которых прошел конкурс. В соцсетях неоднозначно восприняли логотип. По оценке некоторых, на кириллице название сервиса похоже на "расквас", что вызывает ассоциации с халатным отношением к вещам, отмечалось, что изображение рук на чемодане неуместно после ряда резонансных убийств с расчленением в Петербурге.Этот же логотип может вызвать ассоциации с руками беременной женщины на животе, отмечает управляющая компания "Пулково" в качестве примера.Согласно материалам Пулково, в процесс создания вызвавшего резонанс логотипа были вовлечены более 6 тысяч пассажиров и пользователей соцсетей. "Мы доверяем их мнению и готовы его отстаивать", - отмечает управляющая компания аэропорта.
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, общество

В Сети удивились логотипу багажной службы "Пулково" с "расчлененкой"

16:40 05.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Эксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в социальных сетях, сообщает управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).
На логотипе изображен чемодан на колесиках, который обнимают две руки в знак бережного отношения к багажу. Слоган сервиса "Сохраним важное" сопровождается надписью на английском PACKBAG ("упаковка багажа"). Как сообщается на сайте "Пулково", логотип и слоган созданы при участии пассажиров и подписчиков в социальных сетях, среди которых прошел конкурс. В соцсетях неоднозначно восприняли логотип. По оценке некоторых, на кириллице название сервиса похоже на "расквас", что вызывает ассоциации с халатным отношением к вещам, отмечалось, что изображение рук на чемодане неуместно после ряда резонансных убийств с расчленением в Петербурге.

"Мы показали логотип сервиса "Упаковка багажа" нескольким экспертам в области психологии и психиатрии в Санкт-Петербурге. Общее заключение… (состоит в том, что – ред.) непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство", - говорится в сообщении ВВСС.

Этот же логотип может вызвать ассоциации с руками беременной женщины на животе, отмечает управляющая компания "Пулково" в качестве примера.
Согласно материалам Пулково, в процесс создания вызвавшего резонанс логотипа были вовлечены более 6 тысяч пассажиров и пользователей соцсетей. "Мы доверяем их мнению и готовы его отстаивать", - отмечает управляющая компания аэропорта.
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