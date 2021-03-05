https://ria.ru/20210305/pulkovo-1600108922.html

В Сети удивились логотипу багажной службы "Пулково" с "расчлененкой"

В Сети удивились логотипу багажной службы "Пулково" с "расчлененкой"

Эксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в социальных... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:40

2021-03-05T16:40

2021-03-05T16:40

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Эксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в социальных сетях, сообщает управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).На логотипе изображен чемодан на колесиках, который обнимают две руки в знак бережного отношения к багажу. Слоган сервиса "Сохраним важное" сопровождается надписью на английском PACKBAG ("упаковка багажа"). Как сообщается на сайте "Пулково", логотип и слоган созданы при участии пассажиров и подписчиков в социальных сетях, среди которых прошел конкурс. В соцсетях неоднозначно восприняли логотип. По оценке некоторых, на кириллице название сервиса похоже на "расквас", что вызывает ассоциации с халатным отношением к вещам, отмечалось, что изображение рук на чемодане неуместно после ряда резонансных убийств с расчленением в Петербурге.Этот же логотип может вызвать ассоциации с руками беременной женщины на животе, отмечает управляющая компания "Пулково" в качестве примера.Согласно материалам Пулково, в процесс создания вызвавшего резонанс логотипа были вовлечены более 6 тысяч пассажиров и пользователей соцсетей. "Мы доверяем их мнению и готовы его отстаивать", - отмечает управляющая компания аэропорта.

https://ria.ru/20210305/registratsiya-1600036706.html

санкт-петербург

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пулково (аэропорт), санкт-петербург, общество