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В Москве пробки достигли восьми баллов
В Москве пробки достигли восьми баллов
Пробки на дорогах Москвы днем в пятницу достигли 8 баллов, основные затруднения наблюдаются в центре столицы, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:07
2021-03-05T15:07
2021-03-05T15:07
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы днем в пятницу достигли 8 баллов, основные затруднения наблюдаются в центре столицы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.Кроме того, движение затруднено на проспекте Андропова в сторону области, внешней стороне МКАД в районе пересечения с Осташковской улицей и на Северянинском путепроводе, где продолжаются дорожные работы.
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