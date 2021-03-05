https://ria.ru/20210305/probki-1600088109.html

В Москве пробки достигли восьми баллов

В Москве пробки достигли восьми баллов

Пробки на дорогах Москвы днем в пятницу достигли 8 баллов, основные затруднения наблюдаются в центре столицы, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:07

2021-03-05T15:07

2021-03-05T15:07

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы днем в пятницу достигли 8 баллов, основные затруднения наблюдаются в центре столицы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.Кроме того, движение затруднено на проспекте Андропова в сторону области, внешней стороне МКАД в районе пересечения с Осташковской улицей и на Северянинском путепроводе, где продолжаются дорожные работы.

https://realty.ria.ru/20210119/mkad-1593631293.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество