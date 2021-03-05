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Писатель, выдвинувший Путина на премию мира, назвал сроки номинирования
Писатель, выдвинувший Путина на премию мира, назвал сроки номинирования
В середине апреля станет известно, включен ли президент РФ Владимир Путин в список кандидатов на Нобелевскую премию, а появляющиеся списки и фамилии отдельных... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:39
2021-03-05T11:39
2021-03-05T11:39
нобелевская премия мира
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В середине апреля станет известно, включен ли президент РФ Владимир Путин в список кандидатов на Нобелевскую премию, а появляющиеся списки и фамилии отдельных номинантов не могут быть достоверны, потому что подобная информация находится в тайне и не публикуется, согласно регламенту Нобелевского комитета, рассказал академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, автором заявки стал академик, писатель Сергей Комков.Академик уточнил, что это его четвертая процедура выдвижения кандидатов на премию, и в последних трех письмах сообщалось, что "Ваш кандидат включен или не включен в список кандидатур на Нобелевскую премию", а также общее количество номинантов. Так, в 2014 году Комков уже выдвигал Путина на премию, и в прошлый раз, по его словам, всего было 278 номинантов. Именно поэтому, по мнению академика, появляются "фейки", которые "доходят до абсурда""Списка никогда не дадут, если это произойдет, это может вылиться в грандиозный международный скандал. Это все решается тайным голосованием. Есть регламент и завещание Нобеля. Там все прописано. Все остальное - это домыслы и сказки", - заключил писатель.
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нобелевская премия мира, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
В середине апреля станет известно, включен ли президент РФ Владимир Путин
в список кандидатов на Нобелевскую премию, а появляющиеся списки и фамилии отдельных номинантов не могут быть достоверны, потому что подобная информация находится в тайне и не публикуется, согласно регламенту Нобелевского комитета, рассказал академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.
Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, автором заявки стал академик, писатель Сергей Комков.
"Списки номинантов никто никогда не опубликовывает, как и отдельных кандидатов не назовет. В соответствии с регламентом, этот список номинантов находится в полном неведении для всех. Только те, кто номинирует, получают официальные письма от Нобелевского комитета. О том, что человек, которого они номинировали, включен в этот список, ...оно придет в апреле месяце. В марте закрывается эта процедура. И где-то в апреле месяце придет такое письмо – в пределах 10-12 апреля поступает такое письмо", - сказал Комков РИА Новости.
Академик уточнил, что это его четвертая процедура выдвижения кандидатов на премию, и в последних трех письмах сообщалось, что "Ваш кандидат включен или не включен в список кандидатур на Нобелевскую премию", а также общее количество номинантов. Так, в 2014 году Комков уже выдвигал Путина на премию, и в прошлый раз, по его словам, всего было 278 номинантов. Именно поэтому, по мнению академика, появляются "фейки", которые "доходят до абсурда"
"Списка никогда не дадут, если это произойдет, это может вылиться в грандиозный международный скандал. Это все решается тайным голосованием. Есть регламент и завещание Нобеля. Там все прописано. Все остальное - это домыслы и сказки", - заключил писатель.