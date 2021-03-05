https://ria.ru/20210305/premiya-1600046895.html

Писатель, выдвинувший Путина на премию мира, назвал сроки номинирования

Писатель, выдвинувший Путина на премию мира, назвал сроки номинирования

В середине апреля станет известно, включен ли президент РФ Владимир Путин в список кандидатов на Нобелевскую премию, а появляющиеся списки и фамилии отдельных... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:39

2021-03-05T11:39

2021-03-05T11:39

нобелевская премия мира

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700894_0:361:2047:1512_1920x0_80_0_0_8167d3a3c21c3d94cfa43177a07ab2e6.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В середине апреля станет известно, включен ли президент РФ Владимир Путин в список кандидатов на Нобелевскую премию, а появляющиеся списки и фамилии отдельных номинантов не могут быть достоверны, потому что подобная информация находится в тайне и не публикуется, согласно регламенту Нобелевского комитета, рассказал академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, автором заявки стал академик, писатель Сергей Комков.Академик уточнил, что это его четвертая процедура выдвижения кандидатов на премию, и в последних трех письмах сообщалось, что "Ваш кандидат включен или не включен в список кандидатур на Нобелевскую премию", а также общее количество номинантов. Так, в 2014 году Комков уже выдвигал Путина на премию, и в прошлый раз, по его словам, всего было 278 номинантов. Именно поэтому, по мнению академика, появляются "фейки", которые "доходят до абсурда""Списка никогда не дадут, если это произойдет, это может вылиться в грандиозный международный скандал. Это все решается тайным голосованием. Есть регламент и завещание Нобеля. Там все прописано. Все остальное - это домыслы и сказки", - заключил писатель.

https://ria.ru/20210201/tramp-1595472524.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия мира, владимир путин, общество