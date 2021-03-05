https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html

Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"

Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"

Сенатор Алексей Пушков в Telegram рассказал, чем грозит для Германии отказ от реализации "Северного потока — 2". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T01:20

2021-03-05T01:20

2021-03-05T01:20

россия

северный поток — 2

telegram (приложение)

алексей пушков

германия

сша

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram рассказал, чем грозит для Германии отказ от реализации "Северного потока — 2".Парламентарий выразил мнение, что российский газопровод стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но и получил большую политическую значимость.При этом политик подчеркнул, что эта ситуация касается именно Германии, а не "суверенитета Европы", так как ряд членов ЕС, таких как Польша, страны Балтии и Румыния, по мнению Пушкова, не дорожат европейским суверенитетом и "с радостью" уступили бы его Вашингтону.Кроме того, как заявил сенатор, в европейском сообществе распространяется мнение, "что на США уже нельзя полагаться так, как прежде". Поэтому ЕС создает на будущее более прочные основы своего существования, которые не будут зависеть от США, например, "Северный поток — 2" и инвестиционное соглашение с Китаем."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и некоторые страны Европы. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — преследует сугубо экономические цели.

https://ria.ru/20210304/gazoprovod-1600006089.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/zelenskiy-1599821149.html

россия

германия

сша

берлин (город)

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россия, северный поток — 2, telegram (приложение), алексей пушков, германия, сша, берлин (город), в мире