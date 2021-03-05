https://ria.ru/20210305/pomosch-1600048536.html

Фонд "Круг добра" поможет детям с болезнью Помпе

Фонд "Круг добра" поможет детям с болезнью Помпе

Фонд "Круг добра" планирует оказывать помощь детям с болезнью Помпе, тремя периодическими лихорадками, заявила директор департамента медицинской помощи детям и... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:49

2021-03-05T11:49

2021-03-05T11:49

елена байбарина

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планирует оказывать помощь детям с болезнью Помпе, тремя периодическими лихорадками, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Болезнь Помпе - редкое наследственное заболевание, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму из-за нарушений расщепления гликогена.

https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена байбарина, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество