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Фонд "Круг добра" поможет детям с болезнью Помпе
Фонд "Круг добра" поможет детям с болезнью Помпе
Фонд "Круг добра" планирует оказывать помощь детям с болезнью Помпе, тремя периодическими лихорадками, заявила директор департамента медицинской помощи детям и... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:49
2021-03-05T11:49
елена байбарина
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планирует оказывать помощь детям с болезнью Помпе, тремя периодическими лихорадками, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Болезнь Помпе - редкое наследственное заболевание, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму из-за нарушений расщепления гликогена.
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елена байбарина, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество

Фонд "Круг добра" поможет детям с болезнью Помпе

11:49 05.03.2021
 
© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / Surabky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планирует оказывать помощь детям с болезнью Помпе, тремя периодическими лихорадками, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
"У нас сейчас подтверждены заявки на почти 800 детей со спинально-мышечной атрофией. И на подходе болезнь Помпе, будем обеспечивать, уже проголосована экспертами. И три периодические лихорадки, которые также вызывают инвалидизацию и смерть детей и (имеют - ред.) чрезвычайно дорогостоящее лечение", - сказала Байбарина на конгрессе педиатров.
Болезнь Помпе - редкое наследственное заболевание, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму из-за нарушений расщепления гликогена.
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 11:19
Фонд "Круг добра" начал закупки лекарств для пациентов со СМА
 
Елена БайбаринаЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
 
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