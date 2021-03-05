https://ria.ru/20210305/poezdka-1600012913.html

Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле

Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле

Более 70% россиян на мартовских выходных отправятся в путешествие на автомобиле; чтобы не устать от долгой поездки, перед ней стоит хорошо выспаться и выезжать... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T05:04

2021-03-05T05:04

2021-03-05T05:04

россия

авто

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 70% россиян на мартовских выходных отправятся в путешествие на автомобиле; чтобы не устать от долгой поездки, перед ней стоит хорошо выспаться и выезжать не слишком рано, а во время поездки стоит делать небольшие остановки, слушать музыку среднего темпа и не злоупотреблять кофе, рассказали РИА Новости в компаниях "СберАвто" и "СберЗдоровье".Большинство россиян ближайшие мартовские выходные планируют провести вне дома: 33% опрошенных поедут в соседнюю область к родственникам, а 22% - на дачу. Еще 13% граждан отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России, а около 4% - в тур по Золотому кольцу. Компании советуют готовиться к продолжительной поездке на авто заранее, а чтобы предотвратить развитие "усталости путешественника" и улучшить самочувствие в дороге, стоит соблюдать несколько правил.Кроме того, накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном. Не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь и, по возможности, противоаллергические препараты.Путешествие лучше не начинать слишком рано или, наоборот, затемно. Перед поездкой рекомендуется тщательно отрегулировать положение кресла и руля для максимально удобного положения, а также установить регуляторы климатической системы в комфортное положение и снять верхнюю одежду, если поездка происходит зимой."Музыка в машине должна быть среднего темпа (не быстрая, но и не медленная). Это связано с тем, что быстрая или медленная музыка на коротком промежутке времени способствует повышению концентрации внимания, но в длительной поездке создает помеху для водителя", - отмечают в компаниях.Во время путешествия нужно обязательно периодически выходить из автомобиля - это время можно использовать для заправки или перекуса. Необходимо пить достаточно жидкости, но не злоупотреблять кофе - он бодрит в короткий промежуток времени, но провоцирует сонливость и потерю концентрации.

https://ria.ru/20210219/pdd-1598213802.html

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

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россия, авто, москва, общество