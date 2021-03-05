https://ria.ru/20210305/podrostok-1600008372.html

Адвокат раскрыл мотивы подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи

Адвокат раскрыл мотивы подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи

Подросток из Пермского края, которого обвиняют в убийстве матери, отца и маленькой сестры, пошел на преступление из-за "старой обиды", привел его слова в беседе РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T01:11

2021-03-05T01:11

2021-03-05T01:11

россия

октябрьский

екатеринбург

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Подросток из Пермского края, которого обвиняют в убийстве матери, отца и маленькой сестры, пошел на преступление из-за "старой обиды", привел его слова в беседе с порталом 59.RU адвокат Сергей Ладин.Тела трех человек обнаружили в частном доме в поселке Октябрьский утром 2 марта. Первоначально предполагалось, что убитые — это женщина и двое ее детей, 12-летняя дочь и 16-летний сын. В убийстве заподозрили главу семейства, его объявили в розыск. Позже выяснилось, что отец был одним из убитых. Тогда в розыск объявили сына. По версии следствия, вечером 1 марта он зарубил всю семью топором. Подростка задержали 3 марта в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.Юрист рассказал, что отношения между мальчиком и его родственниками были натянутыми на протяжении нескольких лет, и в итоге "чашу переполнило".Адвокат отметил, что его подзащитный осознал всю тяжесть содеянного и искренне раскаивается. По его мнению, подростку может грозить до десяти лет тюремного заключения, поскольку речь идет о несовершеннолетнем.Также Ладин предположил, что в рамках дела будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599863961.html

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октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Показания подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи. Кадры СК РФ Задержанный по подозрению в убийстве своей семьи пермский подросток рассказал, как одного за другим убил мать, отца и 12-летнюю сестру. По версии СК, он зарубил родных топором. Лицо отца было изуродовано настолько, что следователи сначала не могли установить ни его личность, ни даже примерный возраст. 2021-03-05T01:11 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, октябрьский, екатеринбург, пермский край, происшествия