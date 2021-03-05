https://ria.ru/20210305/podderzhka-1600053689.html

В Минсельхозе предложили ограничить поддержку экспорта масла и яиц

В Минсельхозе предложили ограничить поддержку экспорта масла и яиц

Минсельхоз РФ предложил отложить до августа компенсацию части затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц, проект соответствующего постановления правительства РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:21

2021-03-05T12:21

2021-03-05T12:21

российский экспортный центр (рэц)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил отложить до августа компенсацию части затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Данным механизмом пользуются, в том числе, компании, которые поставляют продукцию за рубеж. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он "подготовлен с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты". "Периоды временных ограничений по субсидированию транспортировки отдельных видов продукции АПК определены с учетом сезонности сельскохозяйственного производства", - добавляется в записке.Правительство РФ в сентябре 2017 года приняло постановление о предоставлении субсидий российским компаниям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Функции агента правительства по вопросу о предоставлении субсидий выполняет Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта.Согласно информации на сайте РЭЦ, данная программа "направлена на поддержку производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а именно на компенсацию фактически понесенных затрат производителей при транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом (или автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки".Поддержка предоставляется в отношении достаточно широкого перечня товаров, в том числе - для подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций (код 1512 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, ТН ВЭД).Согласно действующей версии постановления, компенсация части затрат на транспортировку непосредственно сырого подсолнечного масла в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее предоставляется по поставкам, осуществленным с 1 апреля 2021 года. Минсельхоз предлагает компенсировать расходы на перевозку данной продукции позже, с 1 августа 2021 года.В свою очередь для ряда других видов товаров в рамках кода 1512 ТН ВЭД (включая "масло подсолнечное, сырое, прочее" и "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее") компенсация будет предоставляться по поставкам, которые осуществлялись с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после 1 августа текущего года.Ограничения сроков предлагается ввести и для другой продукции. Например, компенсация расходов на перевозку свежих, консервированных или вареных яиц птиц в скорлупе (код 0407 ТН ВЭД) или жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении соевого масла (код 2304 00 000 ТН ВЭД), будет также предоставляться по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля текущего года и после августа 2021 года.

https://ria.ru/20210304/produkty-1599868409.html

https://ria.ru/20201217/zhirinovskiy-1589603492.html

https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика