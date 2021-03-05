https://ria.ru/20210305/podarok-1600021928.html

Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта

Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта

Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы, пишет РБК со ссылкой на опрос Superjob. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:01

2021-03-05T09:01

2021-03-05T11:53

праздники

россия

цветы

8 марта

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы, пишет РБК со ссылкой на опрос Superjob.Так, получить такой подарок хотели бы примерно 22 процента опрошенных, но 15 процентов назвали его бесполезным. Как отмечает издание, россиянки оставались недовольны либо самим букетом, либо неразумной тратой денег. Пять процентов респонденток считают бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, еще четыре процента — гели для душа, шампуни, конфеты и другие сладости, а также дешевую косметику и парфюмерию.Три процента опрошенных не хотели бы получить в подарок свечи, вазы, брелоки и другие сувениры, еще по два процента — бытовую технику, тапочки, игрушки, полотенца и кухонные фартуки. Однако каждая третья из участниц опроса заявила, что не получала бесполезных подарков.Что касается желанных подарков, то семь процентов опрошенных женщин хотели бы получить парфюмерию и косметику, еще шесть процентов — деньги, телефон или другой гаджет, а также внимание, заботу и любовь. Ювелирные украшения выбрали пять процентов россиянок, по два процента — одежду и обувь, билеты на концерт или в театр, а также книги, сладости, бытовую технику, мебель и сертификаты на обучение, в SPA или фитнес. Еще столько же хотели бы получить приглашение на романтический вечер или отдохнуть от домашних дел.В опросе приняли участие 1,6 тысячи женщин со всей страны.По данным исследования "Яндекс.Маркета", самые популярные подарки к 8 Марта — ювелирные изделия, сладости и товары для красоты. Кроме того, подарки для женщин покупают заранее — число заказов начало расти с 23 февраля.

https://ria.ru/20210304/podarok-1599794987.html

https://ria.ru/20210305/buket-1600019376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники, россия, цветы, 8 марта, общество