В Оренбуржье из снежного плена спасли 46 человек
© Фото : ГУ МЧС РоссииРежим ЧС в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС России
УФА, 5 мар – РИА Новости. Спасатели Оренбургской области за минувшие сутки из снежного плена на трассах региона спасли 46 человек, среди них беременная женщина, ехавшая рожать в больницу, и съемочная группа фильма о летчице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
На территории Оренбургской области со 2 марта наблюдается неблагоприятная погода: идет обильный снег, ветер усиливается до 26 метров в секунду. В ночь на пятницу здесь закрыли участок федеральной трассы М-5 с 170 по 260 километры. Спасатели развернули пункты обогрева на опасных участках федеральных и региональных трасс.
2 марта 2020, 08:21В Приморье ожидаются сильный снег и метель из-за циклона
Ведомство уточняет, что за прошедшие сутки экстренными службами оказана помощь автомобилистам 20 грузовых и 9 легковых машин, попавшим в снежные заносы, всего на счету спасателей 46 спасенных человек за ночь.
"Из них 16 человек съемочной группы фильма о летчице Лидии Литвяк, которых в условиях нулевой видимости эвакуировали на снегоходах. И беременная женщина, которую вез муж в родильный дом города Орска. На данный момент жизни женщины ничего не угрожает", - сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, женщина родила в карете скорой помощи здорового мальчика весом 3100 грамм.