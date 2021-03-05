https://ria.ru/20210305/plen-1600026508.html

В Оренбуржье из снежного плена спасли 46 человек

В Оренбуржье из снежного плена спасли 46 человек

Спасатели Оренбургской области за минувшие сутки из снежного плена на трассах региона спасли 46 человек, среди них беременная женщина, ехавшая рожать в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:40

2021-03-05T09:40

2021-03-05T09:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

происшествия

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УФА, 5 мар – РИА Новости. Спасатели Оренбургской области за минувшие сутки из снежного плена на трассах региона спасли 46 человек, среди них беременная женщина, ехавшая рожать в больницу, и съемочная группа фильма о летчице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.На территории Оренбургской области со 2 марта наблюдается неблагоприятная погода: идет обильный снег, ветер усиливается до 26 метров в секунду. В ночь на пятницу здесь закрыли участок федеральной трассы М-5 с 170 по 260 километры. Спасатели развернули пункты обогрева на опасных участках федеральных и региональных трасс.Ведомство уточняет, что за прошедшие сутки экстренными службами оказана помощь автомобилистам 20 грузовых и 9 легковых машин, попавшим в снежные заносы, всего на счету спасателей 46 спасенных человек за ночь.По данным ведомства, женщина родила в карете скорой помощи здорового мальчика весом 3100 грамм.

https://ria.ru/20200302/1566608451.html

оренбургская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия