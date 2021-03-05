В Подмосковье пятилетний мальчик упал с подъемника

"По предварительным данным, 3 марта семья с тремя детьми находилась в горнолыжном парке Дмитровского городского округа. В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался и упал, ударившись о бетонный столб. В результате он получил травмы головы и был госпитализирован в больницу", - сказала Врадий.