В Подмосковье пятилетний мальчик упал с подъемника
22:18 05.03.2021 (обновлено: 22:38 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пятилетний ребенок получил травму головы из-за падения с подъемника для лыжников в подмосковном Дмитрове, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"По предварительным данным, 3 марта семья с тремя детьми находилась в горнолыжном парке Дмитровского городского округа. В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался и упал, ударившись о бетонный столб. В результате он получил травмы головы и был госпитализирован в больницу", - сказала Врадий.
Прокуратура Московской области начала проверку случившегося.
"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних. Проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре", - говорится в сообщении.