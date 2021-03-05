https://ria.ru/20210305/otravlenie-1600045929.html

В Москве бизнесмена будут судить за отравление 91 ребенка

В Москве бизнесмена будут судить за отравление 91 ребенка

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена Станислава Подоля по делу о заболевании кишечной инфекцией 91 воспитанника дошкольных... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:34

2021-03-05T11:34

2021-03-05T11:34

генеральная прокуратура рф

москва

рязань

происшествия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена Станислава Подоля по делу о заболевании кишечной инфекцией 91 воспитанника дошкольных учреждений Москвы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсанта Станислава Подоля. Он обвиняется в совершении преступления… производство продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.По версии следствия, гендиректор и учредитель ООО АМК "Рязанский" Подоль знал об антисанитарных условиях в помещениях молочного комбината в Рязани, в связи с чем производимая там продукция не отвечала требованиям безопасности. Однако с 19 ноября 2018 года по 5 декабря 2018 года он организовал в этих помещениях изготовление сливочного масла для продажи организациям, использующим его в питании детей дошкольных и школьных образовательных учреждений Восточного административного округа Москвы.В результате употребления в декабре 2018 года некачественной продукции 91 ребенок и воспитатель дошкольного учреждения получили кишечные заболевания, повлекшие причинение различной степени тяжести вреда здоровью, а один из учеников перенес острую кишечную бактериальную инфекцию.Родители потерпевших заявили гражданские иски более чем на 5 миллионов рублей.Дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210303/otravlenie-1599699151.html

https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598322924.html

москва

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, москва, рязань, происшествия