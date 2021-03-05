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Вологодская область
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На Вологодчине сняли часть карантинных ограничений
На Вологодчине сняли часть карантинных ограничений
В Вологодской области с 5 марта отменили часть ограничений, в связи с пандемией коронавируса - вновь разрешена круглосуточная работа предприятий общепита,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:02
2021-03-05T16:02
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ВОЛОГДА, 5 мар – РИА Новости. В Вологодской области с 5 марта отменили часть ограничений, в связи с пандемией коронавируса - вновь разрешена круглосуточная работа предприятий общепита, загрузка зрительных и спортивных залов увеличена с 50% до 75%, развлекательных центров – до 50%, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.В два раза по сравнению с январем - с 900 до 400 человек - уменьшилась и численность госпитализированных, отметил губернатор. Поэтому принято решение об обратном перепрофилировании моногоспиталей для оказания плановой медицинской помощи. С 10 марта после дезинфекции вернутся к плановой работе неврологическое и кардиологическое отделения городской больницы Вологды."Сегодня для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией нам достаточно 640 коек", - сказал Кувшинников.При этом губернатор отметил, что коэффициент распространения инфекции держится на уровне чуть ниже среднероссийского, поэтому до 31 марта в регионе действует масочный режим, социальное дистанцирование, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий.
https://ria.ru/20210303/vologodchina-1599724772.html
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здоровье - общество, вологда, вологодская область

На Вологодчине сняли часть карантинных ограничений

16:02 05.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевДевушка в медицинской маске на улице
Девушка в медицинской маске на улице - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛОГДА, 5 мар – РИА Новости. В Вологодской области с 5 марта отменили часть ограничений, в связи с пандемией коронавируса - вновь разрешена круглосуточная работа предприятий общепита, загрузка зрительных и спортивных залов увеличена с 50% до 75%, развлекательных центров – до 50%, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
"За последние два месяца ежедневные приросты заболевших снизились более чем вдвое – с 300-320 человек в начале года до 148 человек на сегодняшний день. Вот уже почти три недели ежедневное число выздоравливающих превышает число заболевающих," - сказал глава региона.
В два раза по сравнению с январем - с 900 до 400 человек - уменьшилась и численность госпитализированных, отметил губернатор. Поэтому принято решение об обратном перепрофилировании моногоспиталей для оказания плановой медицинской помощи. С 10 марта после дезинфекции вернутся к плановой работе неврологическое и кардиологическое отделения городской больницы Вологды.
"Сегодня для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией нам достаточно 640 коек", - сказал Кувшинников.
При этом губернатор отметил, что коэффициент распространения инфекции держится на уровне чуть ниже среднероссийского, поэтому до 31 марта в регионе действует масочный режим, социальное дистанцирование, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий.
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 12:16Вологодская область
Режим повышенной готовности продлен на Вологодчине до 31 марта
 
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