https://ria.ru/20210305/ogranicheniya-1600102437.html

На Вологодчине сняли часть карантинных ограничений

На Вологодчине сняли часть карантинных ограничений

В Вологодской области с 5 марта отменили часть ограничений, в связи с пандемией коронавируса - вновь разрешена круглосуточная работа предприятий общепита,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:02

2021-03-05T16:02

2021-03-05T16:02

вологодская область

здоровье - общество

вологда

вологодская область

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ВОЛОГДА, 5 мар – РИА Новости. В Вологодской области с 5 марта отменили часть ограничений, в связи с пандемией коронавируса - вновь разрешена круглосуточная работа предприятий общепита, загрузка зрительных и спортивных залов увеличена с 50% до 75%, развлекательных центров – до 50%, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.В два раза по сравнению с январем - с 900 до 400 человек - уменьшилась и численность госпитализированных, отметил губернатор. Поэтому принято решение об обратном перепрофилировании моногоспиталей для оказания плановой медицинской помощи. С 10 марта после дезинфекции вернутся к плановой работе неврологическое и кардиологическое отделения городской больницы Вологды."Сегодня для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией нам достаточно 640 коек", - сказал Кувшинников.При этом губернатор отметил, что коэффициент распространения инфекции держится на уровне чуть ниже среднероссийского, поэтому до 31 марта в регионе действует масочный режим, социальное дистанцирование, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий.

https://ria.ru/20210303/vologodchina-1599724772.html

вологда

вологодская область

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здоровье - общество, вологда, вологодская область