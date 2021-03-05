Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/ochered-1600016175.html
В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди
В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди
Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:22
2021-03-05T12:09
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
минусинск
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559333_0:143:3270:1982_1920x0_80_0_0_47f817e9c79df5f51d201db77f36e6ec.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального главка МВД.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне в один из городских МФЦ поступил звонок о минировании, но опасных предметов там не нашли. Вскоре полицейские задержали подозреваемую — местную жительницу. Она призналась, что сообщила об опасном предмете, потому что в МФЦ была большая очередь, а она не хотела ждать.Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что ее отпустили под подписку о невыезде.
https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html
минусинск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559333_0:29:2652:2018_1920x0_80_0_0_9f8234aedab1c97c90be73b55975abb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), минусинск, красноярск, происшествия

В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди

07:22 05.03.2021 (обновлено: 12:09 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального главка МВД.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне в один из городских МФЦ поступил звонок о минировании, но опасных предметов там не нашли.
Вскоре полицейские задержали подозреваемую — местную жительницу. Она призналась, что сообщила об опасном предмете, потому что в МФЦ была большая очередь, а она не хотела ждать.
Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что ее отпустили под подписку о невыезде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 07:49
В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МинусинскКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния