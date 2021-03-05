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В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди
В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди
Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:22
2021-03-05T07:22
2021-03-05T12:09
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
минусинск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального главка МВД.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне в один из городских МФЦ поступил звонок о минировании, но опасных предметов там не нашли. Вскоре полицейские задержали подозреваемую — местную жительницу. Она призналась, что сообщила об опасном предмете, потому что в МФЦ была большая очередь, а она не хотела ждать.Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что ее отпустили под подписку о невыезде.
https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), минусинск, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального главка МВД.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне в один из городских МФЦ поступил звонок о минировании, но опасных предметов там не нашли.
Вскоре полицейские задержали подозреваемую — местную жительницу. Она призналась, что сообщила об опасном предмете, потому что в МФЦ была большая очередь, а она не хотела ждать.
Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что ее отпустили под подписку о невыезде.