https://ria.ru/20210305/ochered-1600016175.html

В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди

В Минусинске женщина "заминировала" МФЦ, чтобы не стоять в очереди

Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T07:22

2021-03-05T07:22

2021-03-05T12:09

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

минусинск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Минусинска (Красноярский край) задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания, заявила пресс-служба регионального главка МВД.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне в один из городских МФЦ поступил звонок о минировании, но опасных предметов там не нашли. Вскоре полицейские задержали подозреваемую — местную жительницу. Она призналась, что сообщила об опасном предмете, потому что в МФЦ была большая очередь, а она не хотела ждать.Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что ее отпустили под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html

минусинск

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), минусинск, красноярск, происшествия