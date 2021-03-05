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В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков
В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:57
2021-03-05T09:57
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня 07.55 (мск) по направлению Дзержинск - Горловка был зафиксирован факт нарушения режима прекращения огня с позиций вооружённых формирований Украины. Применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков

09:57 05.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня 07.55 (мск) по направлению Дзержинск - Горловка был зафиксирован факт нарушения режима прекращения огня с позиций вооружённых формирований Украины. Применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 12:28
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
 
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