https://ria.ru/20210305/obstrel-1600028575.html
В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков
В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:57
2021-03-05T09:57
2021-03-05T09:57
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня 07.55 (мск) по направлению Дзержинск - Горловка был зафиксирован факт нарушения режима прекращения огня с позиций вооружённых формирований Украины. Применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210304/obstrel-1599891784.html
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