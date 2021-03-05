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В Татарстане женщина обманула мужа, выдумав беременность и роды
В Татарстане женщина обманула мужа, выдумав беременность и роды
Жительница Татарстана обманула супруга: выдумала беременность и уехала "рожать" в перинатальный центр Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казань,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:47
2021-03-05T18:47
2021-03-05T21:48
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КАЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Жительница Татарстана обманула супруга: выдумала беременность и уехала "рожать" в перинатальный центр Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казань, сообщили РИА Новости в учреждении."Жительница Буинского района Татарстана две недели назад уехала из дома в Казань якобы рожать в перинатальный центр РКБ. Спустя две недели женщина пригласила мужа и свекровь на выписку, но малыша ей якобы не отдали. По ее словам, ребенку стало плохо, и его оставили в роддоме", — сказал собеседник агентства.Испуганный и возмущенный муж "роженицы" пришел в роддом, чтобы узнать, что с его сыном. Как пояснил заведующий приемным отделением перинатального центра РКБ Булат Бегиев, 4 марта в медицинское учреждение обратились муж с женой и свекровь. "Мы проверили все документы, выписки, журналы в перинатальном центре и констатировали, что такой женщины у нас не было в роддоме", — сказал он.Поскольку женщина продолжала утверждать, что 22 февраля ей сделали кесарево сечение и на свет появился мальчик весом 4,2 килограмма, при этом она называла имена врачей, которые в перинатальном центре не работают, врачи заподозрили неладное и предложили провести УЗИ и осмотр.Они обнаружили, что шрама на животе у "пациентки" нет, а по результатам УЗИ выяснилось, что она и вовсе не была беременна.
https://ria.ru/20210212/kukly-1597136960.html
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
КАЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости.
Жительница Татарстана
обманула супруга: выдумала беременность и уехала "рожать" в перинатальный центр Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казань
, сообщили РИА Новости в учреждении.
"Жительница Буинского района Татарстана две недели назад уехала из дома в Казань якобы рожать в перинатальный центр РКБ. Спустя две недели женщина пригласила мужа и свекровь на выписку, но малыша ей якобы не отдали. По ее словам, ребенку стало плохо, и его оставили в роддоме", — сказал собеседник агентства.
Испуганный и возмущенный муж "роженицы" пришел в роддом, чтобы узнать, что с его сыном. Как пояснил заведующий приемным отделением перинатального центра РКБ Булат Бегиев, 4 марта в медицинское учреждение обратились муж с женой и свекровь.
"Мы проверили все документы, выписки, журналы в перинатальном центре и констатировали, что такой женщины у нас не было в роддоме", — сказал он.
Поскольку женщина продолжала утверждать, что 22 февраля ей сделали кесарево сечение и на свет появился мальчик весом 4,2 килограмма, при этом она называла имена врачей, которые в перинатальном центре не работают, врачи заподозрили неладное и предложили провести УЗИ и осмотр.
Они обнаружили, что шрама на животе у "пациентки" нет, а по результатам УЗИ выяснилось, что она и вовсе не была беременна.