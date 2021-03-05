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Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent на торгах впервые с 8 января 2020 года поднялась выше 69 долларов за баррель. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:51
2021-03-05T17:51
2021-03-05T19:10
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цены на нефть
опек
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цена нефти марки Brent на торгах впервые с 8 января 2020 года поднялась выше 69 долларов за баррель.По состоянию на 17:41 мск майские фьючерсы на североморскую смесь росли на 3,28% — до 68,92 доллара, минутами ранее они поднимались выше 69 долларов за баррель.Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличилась на 3,1% — до 65,81 доллара за баррель.Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, накануне сырье подорожало более чем на четыре процента на новостях от ОПЕК+. Альянс решил не наращивать добычу в апреле, в то время как аналитики ожидали общей прибавки на полмиллиона баррелей в сутки.На фоне дорожающей нефти укрепляется и российская валюта. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 17:02 мск снижался на 33 копейки, до 74,37 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 88,66 рубля.
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цены на нефть, опек, brent, экономика