https://ria.ru/20210305/neft-1600125916.html

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent на торгах впервые с 8 января 2020 года поднялась выше 69 долларов за баррель. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:51

2021-03-05T17:51

2021-03-05T19:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

опек

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экономика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цена нефти марки Brent на торгах впервые с 8 января 2020 года поднялась выше 69 долларов за баррель.По состоянию на 17:41 мск майские фьючерсы на североморскую смесь росли на 3,28% — до 68,92 доллара, минутами ранее они поднимались выше 69 долларов за баррель.Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличилась на 3,1% — до 65,81 доллара за баррель.Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, накануне сырье подорожало более чем на четыре процента на новостях от ОПЕК+. Альянс решил не наращивать добычу в апреле, в то время как аналитики ожидали общей прибавки на полмиллиона баррелей в сутки.На фоне дорожающей нефти укрепляется и российская валюта. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 17:02 мск снижался на 33 копейки, до 74,37 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 88,66 рубля.

https://ria.ru/20210304/neft-1599990459.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, brent, экономика