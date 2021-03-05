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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210305/neft-1600050532.html
Цены на нефть поднялись до рекордного уровня января 2020 года
Цены на нефть поднялись до рекордного уровня января 2020 года
Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Это произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:01
2021-03-05T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
опек
brent
экономика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Это произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11:00 мск стоимость майских фьючерсов на Brent росла на 1,99 процента — до 68,07 доллара, апрельских на WTI — на 1,82 процента, до 64,96 доллара. За несколько минут до этого показатель увеличивался до 65,03 доллара. Котировки растут третью торговую сессию подряд, причем накануне нефть подорожала более чем на четыре процента из-за новостей о сделке ОПЕК+. Решение ОПЕК+В четверг альянс принял решение оставить добычу на прежнем уровне. Только Россия и Казахстан повысят ее на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.Помимо этого, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день в сравнении с январскими показателями.Это решение повлекло за собой рост цен на нефть, поскольку аналитики прогнозировали, что альянс договорится повысить добычу на полмиллиона баррелей.Комментируя итоги встречи, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что сформировавшийся дефицит сокращает излишки остатков нефти у покупателей. Однако он добавил, что нельзя допускать перегрева рынка.Новак отметил, что повышение квоты по добыче для России позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны. Соглашение ОПЕК+ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на на начало марта они составляли 7,05 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.В конце прошлого года страны ОПЕК+ условились корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более полмиллиона баррелей в сутки ежемесячно.
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цены на нефть, wti (нефть), опек, brent, экономика

Цены на нефть поднялись до рекордного уровня января 2020 года

12:01 05.03.2021 (обновлено: 13:22 05.03.2021)
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Это произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11:00 мск стоимость майских фьючерсов на Brent росла на 1,99 процента — до 68,07 доллара, апрельских на WTI — на 1,82 процента, до 64,96 доллара. За несколько минут до этого показатель увеличивался до 65,03 доллара.
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Решение ОПЕК+

В четверг альянс принял решение оставить добычу на прежнем уровне. Только Россия и Казахстан повысят ее на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.
Помимо этого, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день в сравнении с январскими показателями.
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Комментируя итоги встречи, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что сформировавшийся дефицит сокращает излишки остатков нефти у покупателей. Однако он добавил, что нельзя допускать перегрева рынка.
Новак отметил, что повышение квоты по добыче для России позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны.

Соглашение ОПЕК+

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на на начало марта они составляли 7,05 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
В конце прошлого года страны ОПЕК+ условились корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более полмиллиона баррелей в сутки ежемесячно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)ОПЕКBrentЭкономика
 
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