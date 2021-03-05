https://ria.ru/20210305/neft-1600050532.html

Цены на нефть поднялись до рекордного уровня января 2020 года

Цены на нефть поднялись до рекордного уровня января 2020 года

Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Это произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:01

2021-03-05T12:01

2021-03-05T13:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

wti (нефть)

опек

brent

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Это произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11:00 мск стоимость майских фьючерсов на Brent росла на 1,99 процента — до 68,07 доллара, апрельских на WTI — на 1,82 процента, до 64,96 доллара. За несколько минут до этого показатель увеличивался до 65,03 доллара. Котировки растут третью торговую сессию подряд, причем накануне нефть подорожала более чем на четыре процента из-за новостей о сделке ОПЕК+. Решение ОПЕК+В четверг альянс принял решение оставить добычу на прежнем уровне. Только Россия и Казахстан повысят ее на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.Помимо этого, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день в сравнении с январскими показателями.Это решение повлекло за собой рост цен на нефть, поскольку аналитики прогнозировали, что альянс договорится повысить добычу на полмиллиона баррелей.Комментируя итоги встречи, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что сформировавшийся дефицит сокращает излишки остатков нефти у покупателей. Однако он добавил, что нельзя допускать перегрева рынка.Новак отметил, что повышение квоты по добыче для России позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны. Соглашение ОПЕК+ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на на начало марта они составляли 7,05 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.В конце прошлого года страны ОПЕК+ условились корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более полмиллиона баррелей в сутки ежемесячно.

https://ria.ru/20210304/neft-1600006215.html

https://ria.ru/20210301/tramp-1599365293.html

https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), опек, brent, экономика