Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210305/nauka-1600025753.html
В РАН рассказали о проблемах с покупкой оборудования за рубежом
В РАН рассказали о проблемах с покупкой оборудования за рубежом
Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:34
2021-03-05T14:38
наука
энтони блинкен
российская академия наук
южная корея
япония
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596639145_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_acbe28a4ff737f3dfda76de8ac840a61.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу, например, Объединенный институт высоких температур РАН год не может купить камеру сверхвысокого разрешения - на ее экспорт в Россию не дает согласие страна-производитель, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.Он рассказал, что недавно институт получил от министерства высшего образования и науки РФ средства на обновление приборного парка. В частности, ученые собирались приобрести оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения.Он пояснил, что иностранное оборудование заменить отечественным очень сложно. В любом случае, в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкен, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Позднее был опубликован обширный список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В него, например, вошли различные материалы, химические вещества (в том числе и прекурсоры химоружия), узлы, агрегаты и механизмы, которые могли бы использоваться в создании ракетной техники, а также стрелковое оружие.Комментируя представленный санкционный список, ученый сказал, что тот достаточно адресный и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. Введение санкций только со стороны США не должно, по его мнению, вызвать критических проблем, однако, если к ним присоединятся остальные страны-лидеры в технологиях, такие как Германия, Япония, Франция, Южная Корея, то проблемы в проведении ряда исследований могут стать неразрешимыми.
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600017512.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/zakharova-1599755663.html
южная корея
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596639145_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6e041d37bb1db0d9ef4fedae9a360b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, российская академия наук, южная корея, япония, сша, технологии

В РАН рассказали о проблемах с покупкой оборудования за рубежом

09:34 05.03.2021 (обновлено: 14:38 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске
Сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу, например, Объединенный институт высоких температур РАН год не может купить камеру сверхвысокого разрешения - на ее экспорт в Россию не дает согласие страна-производитель, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.
Он рассказал, что недавно институт получил от министерства высшего образования и науки РФ средства на обновление приборного парка. В частности, ученые собирались приобрести оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 00:45
Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России
"Из трех существующих в мире поставщиков двое отказали сразу. Третий поставщик дал согласие пройти все сложные процедуры предоставления экспортной лицензии от своего правительства, но уже больше года ожидает разрешения на поставку в РФ", - сказал Пикуз.
Он пояснил, что иностранное оборудование заменить отечественным очень сложно. В любом случае, в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 14:15
"Вещают в пустоту". Захарова ответила на заявления США о санкциях к РФ
Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкен, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Позднее был опубликован обширный список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В него, например, вошли различные материалы, химические вещества (в том числе и прекурсоры химоружия), узлы, агрегаты и механизмы, которые могли бы использоваться в создании ракетной техники, а также стрелковое оружие.
Комментируя представленный санкционный список, ученый сказал, что тот достаточно адресный и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. Введение санкций только со стороны США не должно, по его мнению, вызвать критических проблем, однако, если к ним присоединятся остальные страны-лидеры в технологиях, такие как Германия, Япония, Франция, Южная Корея, то проблемы в проведении ряда исследований могут стать неразрешимыми.
 
НаукаЭнтони БлинкенРоссийская академия наукЮжная КореяЯпонияСШАТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния