https://ria.ru/20210305/nauka-1600025753.html

В РАН рассказали о проблемах с покупкой оборудования за рубежом

В РАН рассказали о проблемах с покупкой оборудования за рубежом

Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:34

2021-03-05T09:34

2021-03-05T14:38

наука

энтони блинкен

российская академия наук

южная корея

япония

сша

технологии

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу, например, Объединенный институт высоких температур РАН год не может купить камеру сверхвысокого разрешения - на ее экспорт в Россию не дает согласие страна-производитель, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.Он рассказал, что недавно институт получил от министерства высшего образования и науки РФ средства на обновление приборного парка. В частности, ученые собирались приобрести оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения.Он пояснил, что иностранное оборудование заменить отечественным очень сложно. В любом случае, в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкен, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Позднее был опубликован обширный список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В него, например, вошли различные материалы, химические вещества (в том числе и прекурсоры химоружия), узлы, агрегаты и механизмы, которые могли бы использоваться в создании ракетной техники, а также стрелковое оружие.Комментируя представленный санкционный список, ученый сказал, что тот достаточно адресный и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. Введение санкций только со стороны США не должно, по его мнению, вызвать критических проблем, однако, если к ним присоединятся остальные страны-лидеры в технологиях, такие как Германия, Япония, Франция, Южная Корея, то проблемы в проведении ряда исследований могут стать неразрешимыми.

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600017512.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/zakharova-1599755663.html

южная корея

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, российская академия наук, южная корея, япония, сша, технологии