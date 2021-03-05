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Суд предложил насильнику жениться на жертве, чтобы избежать тюрьмы
Суд предложил насильнику жениться на жертве, чтобы избежать тюрьмы
В Индии судья предложил насильнику жениться на своей жертве, чтобы смягчить ему наказание, пишет The Guardian. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:30
2021-03-05T11:30
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Индии судья предложил насильнику жениться на своей жертве, чтобы смягчить ему наказание, пишет The Guardian.Мужчину, работающего техником в госучреждении в штате Махараштра, обвинили в преследовании и неоднократном изнасиловании девушки, которой на момент преступления было 16 лет.Согласно обвинению, он угрожал облить девушку бензином и поджечь, прыснуть в лицо кислоту и убить ее брата.Семья узнала о произошедшем после того, как девушка попыталась покончить с собой.Кроме того, родственники жертвы сначала пообещали не подавать жалобу в полицию, так как мать насильника пообещала устроить свадьбу, когда девушка достигнет совершеннолетия.После того, как обвиняемый женился на другой, пострадавшая обратилась к правоохранителям. Председатель Верховного суда Индии предложил подсудимому жениться на жертве, чтобы избежать наказания и не потерять работу. Однако предложение судьи вызвало негодование индийцев. Требование отправить его в отставку подписали тысячи жителей.
https://ria.ru/20200921/nasilniki-i-ubiytsy-detey-reestr-pozhiznennoe-ili-braslet-1577569397.html
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махараштра, индия, в мире

Суд предложил насильнику жениться на жертве, чтобы избежать тюрьмы

11:30 05.03.2021
 
© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Flickr / Premshree Pillai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Индии судья предложил насильнику жениться на своей жертве, чтобы смягчить ему наказание, пишет The Guardian.
Мужчину, работающего техником в госучреждении в штате Махараштра, обвинили в преследовании и неоднократном изнасиловании девушки, которой на момент преступления было 16 лет.
Согласно обвинению, он угрожал облить девушку бензином и поджечь, прыснуть в лицо кислоту и убить ее брата.
Семья узнала о произошедшем после того, как девушка попыталась покончить с собой.
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Кроме того, родственники жертвы сначала пообещали не подавать жалобу в полицию, так как мать насильника пообещала устроить свадьбу, когда девушка достигнет совершеннолетия.
После того, как обвиняемый женился на другой, пострадавшая обратилась к правоохранителям.
Председатель Верховного суда Индии предложил подсудимому жениться на жертве, чтобы избежать наказания и не потерять работу.
Однако предложение судьи вызвало негодование индийцев. Требование отправить его в отставку подписали тысячи жителей.
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