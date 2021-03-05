https://ria.ru/20210305/mts-1600101378.html

МТС сменила президента компании

МТС сменила президента компании

Новым президентом МТС стал Вячеслав Николаев, который до этого занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:00

2021-03-05T16:00

2021-03-05T16:52

афк "система"

мтс

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600102349_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_b4cbaf2b7435b8f563fe5bd711537078.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новым президентом МТС стал Вячеслав Николаев, который до этого занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Такое решение принял совет директоров компании.По словам председателя совета директоров Феликса Евтушенкова, на посту президента Николаеву предстоит решить две важные задачи: упрочить рыночные позиции компании как экосистемы цифровых сервисов, завершив глобальную трансформацию бренда, и укрепить лидерство на телекоммуникационном рынке.Новый президент вступит в должность 13 марта. Ранее занимавший этот пост Алексей Корня может теперь стать первым вице-президентом АФК "Система" — такую рекомендацию дал совету директоров "Системы" комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.Евтушенков поблагодарил Корню за работу. По его словам, за последние три года МТС добилась исключительных операционных и финансовых показателей, и даже в пандемийный 2020 год ей удалось значительно улучшить бизнес-показатели. "Большой опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков станут залогом успешной работы Алексея на новой позиции в АФК "Система" и помогут корпорации усилить позиции в инновационных направлениях", — добавил Евтушенков.Корня работал в МТС с 2004 года, а до того занимал должности в компаниях "Северо-Западный Телеком" и "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Президентом МТС он стал в 2018 году.Николаев также работает в МТС с 2004-го. Начал в блоке продаж и обслуживания, затем шесть лет был директором по маркетингу массового рынка, в 2017-м стал вице-президентом по маркетингу, в 2019-м — вице-президентом по клиентскому опыту и маркетингу, а с апреля 2020-го его назначили первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию группы МТС.

https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html

https://ria.ru/20201130/po-1586980205.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афк "система", мтс, экономика