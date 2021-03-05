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МТС сменила президента компании
МТС сменила президента компании
Новым президентом МТС стал Вячеслав Николаев, который до этого занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:00
2021-03-05T16:52
афк "система"
мтс
экономика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новым президентом МТС стал Вячеслав Николаев, который до этого занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Такое решение принял совет директоров компании.По словам председателя совета директоров Феликса Евтушенкова, на посту президента Николаеву предстоит решить две важные задачи: упрочить рыночные позиции компании как экосистемы цифровых сервисов, завершив глобальную трансформацию бренда, и укрепить лидерство на телекоммуникационном рынке.Новый президент вступит в должность 13 марта. Ранее занимавший этот пост Алексей Корня может теперь стать первым вице-президентом АФК "Система" — такую рекомендацию дал совету директоров "Системы" комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.Евтушенков поблагодарил Корню за работу. По его словам, за последние три года МТС добилась исключительных операционных и финансовых показателей, и даже в пандемийный 2020 год ей удалось значительно улучшить бизнес-показатели. "Большой опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков станут залогом успешной работы Алексея на новой позиции в АФК "Система" и помогут корпорации усилить позиции в инновационных направлениях", — добавил Евтушенков.Корня работал в МТС с 2004 года, а до того занимал должности в компаниях "Северо-Западный Телеком" и "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Президентом МТС он стал в 2018 году.Николаев также работает в МТС с 2004-го. Начал в блоке продаж и обслуживания, затем шесть лет был директором по маркетингу массового рынка, в 2017-м стал вице-президентом по маркетингу, в 2019-м — вице-президентом по клиентскому опыту и маркетингу, а с апреля 2020-го его назначили первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию группы МТС.
https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html
https://ria.ru/20201130/po-1586980205.html
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афк "система", мтс, экономика

МТС сменила президента компании

16:00 05.03.2021 (обновлено: 16:52 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВячеслав Николаев
Вячеслав Николаев - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новым президентом МТС стал Вячеслав Николаев, который до этого занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Такое решение принял совет директоров компании.
По словам председателя совета директоров Феликса Евтушенкова, на посту президента Николаеву предстоит решить две важные задачи: упрочить рыночные позиции компании как экосистемы цифровых сервисов, завершив глобальную трансформацию бренда, и укрепить лидерство на телекоммуникационном рынке.
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Новый президент вступит в должность 13 марта. Ранее занимавший этот пост Алексей Корня может теперь стать первым вице-президентом АФК "Система" — такую рекомендацию дал совету директоров "Системы" комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.
Евтушенков поблагодарил Корню за работу. По его словам, за последние три года МТС добилась исключительных операционных и финансовых показателей, и даже в пандемийный 2020 год ей удалось значительно улучшить бизнес-показатели.
"Большой опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков станут залогом успешной работы Алексея на новой позиции в АФК "Система" и помогут корпорации усилить позиции в инновационных направлениях", — добавил Евтушенков.
Корня работал в МТС с 2004 года, а до того занимал должности в компаниях "Северо-Западный Телеком" и "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Президентом МТС он стал в 2018 году.
Николаев также работает в МТС с 2004-го. Начал в блоке продаж и обслуживания, затем шесть лет был директором по маркетингу массового рынка, в 2017-м стал вице-президентом по маркетингу, в 2019-м — вице-президентом по клиентскому опыту и маркетингу, а с апреля 2020-го его назначили первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию группы МТС.
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