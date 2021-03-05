https://ria.ru/20210305/moskva-1600159290.html

Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей

Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей

Москва готовится к возобновлению фестивалей, но власти будут смотреть по ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:38

2021-03-05T21:38

2021-03-05T21:38

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва готовится к возобновлению фестивалей, но власти будут смотреть по ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу."Надеяться никогда не поздно и не рано. Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведён Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", - заявил мэр в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20210305/moskva-1600097933.html

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2021

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