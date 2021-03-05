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Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей
Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей
Москва готовится к возобновлению фестивалей, но власти будут смотреть по ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:38
2021-03-05T21:38
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва готовится к возобновлению фестивалей, но власти будут смотреть по ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу."Надеяться никогда не поздно и не рано. Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведён Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", - заявил мэр в эфире Первого канала.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей

21:38 05.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва готовится к возобновлению фестивалей, но власти будут смотреть по ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.
"Надеяться никогда не поздно и не рано. Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведён Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", - заявил мэр в эфире Первого канала.
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