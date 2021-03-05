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В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых
В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниям. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:47
2021-03-05T15:47
2021-03-05T16:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниям.Теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер, с 8 марта социальные карты разблокируют, написал градоначальник в своем блоге.При этом он попросил по возможности воздерживаться от поездок, так как "каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек".Уровень заболеваемости в столице снижается — по сравнению с пиком он упал уже в пять раз. Разрешено посещать рестораны, музеи, театры и кино. При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.Сделать прививку препаратом "Спутник V" можно, предварительно записавшись на процедуру через портал "Госуслуги" или в поликлинике.
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коронавирус в россии, москва, общество
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниям.
Теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер, с 8 марта социальные карты разблокируют, написал градоначальник в своем блоге
.
При этом он попросил по возможности воздерживаться от поездок, так как "каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек".
"А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве
достаточно и никаких проблем с записью нет", — добавил Собянин.
Уровень заболеваемости в столице снижается — по сравнению с пиком он упал уже в пять раз. Разрешено посещать рестораны, музеи, театры и кино. При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Сделать прививку препаратом "Спутник V" можно, предварительно записавшись на процедуру через портал "Госуслуги" или в поликлинике.