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В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых

В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниям. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:47

2021-03-05T15:47

2021-03-05T16:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниям.Теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер, с 8 марта социальные карты разблокируют, написал градоначальник в своем блоге.При этом он попросил по возможности воздерживаться от поездок, так как "каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек".Уровень заболеваемости в столице снижается — по сравнению с пиком он упал уже в пять раз. Разрешено посещать рестораны, музеи, театры и кино. При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.Сделать прививку препаратом "Спутник V" можно, предварительно записавшись на процедуру через портал "Госуслуги" или в поликлинике.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество