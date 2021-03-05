Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах
08:57 05.03.2021 (обновлено: 10:39 05.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
"Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы", — говорится на сайте.
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе, 1983 год
1 из 5
Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе, 1983 год
2 из 5
Рисунок фасада здания Александровского приюта для престарелых
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
3 из 5
Рисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
4 из 5
Рисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
5 из 5
Рисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
1 из 5
Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе, 1983 год
2 из 5
Рисунок фасада здания Александровского приюта для престарелых
3 из 5
Рисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
4 из 5
Рисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
5 из 5
Рисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, менее чем за полгода удалось найти более 300 чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры снесенных православных церквей и соборов.
"Среди наиболее значимых <...> — чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси", — отмечается на сайте.
Также большую ценность представляют чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной архитектором Борисом Фрейденбергом. Все материалы находятся в онлайн-доступе.
В начале прошлого века в столице действовали десять соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также десять церквей других конфессий. При больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920-1930-х годах в городе снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
1 из 5
Рисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
2 из 5
Рисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
3 из 5
Рисунок фасада церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879
5 из 5
Рисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879
1 из 5
Рисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
2 из 5
Рисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
3 из 5
Рисунок фасада церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино
5 из 5
Рисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879