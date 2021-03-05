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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html
Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах
Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах
Столичный Главархив обнародовал сведения об уничтоженных в начале XX века церквях и часовнях Москвы, сообщается на сайте мэра города. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:57
2021-03-05T10:39
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Столичный Главархив обнародовал сведения об уничтоженных в начале XX века церквях и часовнях Москвы, сообщается на сайте мэра города."Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы", — говорится на сайте.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, менее чем за полгода удалось найти более 300 чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры снесенных православных церквей и соборов."Среди наиболее значимых &lt;...&gt; — чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси", — отмечается на сайте.Также большую ценность представляют чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной архитектором Борисом Фрейденбергом. Все материалы находятся в онлайн-доступе.В начале прошлого века в столице действовали десять соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также десять церквей других конфессий. При больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920-1930-х годах в городе снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, владимир ефимов (политик), москва, карл росси

Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах

08:57 05.03.2021 (обновлено: 10:39 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Столичный Главархив обнародовал сведения об уничтоженных в начале XX века церквях и часовнях Москвы, сообщается на сайте мэра города.
"Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы", — говорится на сайте.
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы

Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе, 1983 год

Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесайриского в Тверской=-Ямской слободе, 1983 год
1 из 5

Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе, 1983 год

© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада здания Александровского приюта для престарелых
Рисунок фасада здания Александровского приюта для престарелых
2 из 5
Рисунок фасада здания Александровского приюта для престарелых
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
Рисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
3 из 5
Рисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
Рисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
4 из 5
Рисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
Рисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость
5 из 5
Рисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
1 из 5

Проект устройства двух иконостасов в Ильинском и Николаевском приделах церкви Святого Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе, 1983 год

© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
2 из 5
Рисунок фасада здания Александровского приюта для престарелых
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
3 из 5
Рисунок фасада и чертеж разреза деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги. 1901 год. Главархив Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
4 из 5
Рисунок бокового фасада деревянной церкви Сергия Радонежского возле дачной платформы Шереметевка Казанской железной дороги
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
5 из 5
Рисунок иконостаса домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, менее чем за полгода удалось найти более 300 чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры снесенных православных церквей и соборов.
"Среди наиболее значимых <...> — чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси", — отмечается на сайте.
Также большую ценность представляют чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной архитектором Борисом Фрейденбергом. Все материалы находятся в онлайн-доступе.
В начале прошлого века в столице действовали десять соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также десять церквей других конфессий. При больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920-1930-х годах в городе снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
Рисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость
1 из 5
Рисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
Рисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
2 из 5
Рисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино
Рисунок фасада церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино
3 из 5
Рисунок фасада церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы

Рисунок колокольни церкви Святого Василия Кесарийского

Рисунок колокольни церкви Святого Василия Кесайрийского
4 из 5

Рисунок колокольни церкви Святого Василия Кесарийского

© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыРисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879
Рисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879
5 из 5
Рисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
1 из 5
Рисунок фасада домовой церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
2 из 5
Рисунок фасада и план церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
3 из 5
Рисунок фасада церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
4 из 5

Рисунок колокольни церкви Святого Василия Кесарийского

© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
5 из 5
Рисунок фасада церкви Святого Николая Чудотворца в Кошелях, 1879
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
 
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