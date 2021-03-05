https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html

Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах

Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах

Столичный Главархив обнародовал сведения об уничтоженных в начале XX века церквях и часовнях Москвы, сообщается на сайте мэра города. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:57

2021-03-05T08:57

2021-03-05T10:39

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир ефимов (политик)

москва

карл росси

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Столичный Главархив обнародовал сведения об уничтоженных в начале XX века церквях и часовнях Москвы, сообщается на сайте мэра города."Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы", — говорится на сайте.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, менее чем за полгода удалось найти более 300 чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры снесенных православных церквей и соборов."Среди наиболее значимых <...> — чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси", — отмечается на сайте.Также большую ценность представляют чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной архитектором Борисом Фрейденбергом. Все материалы находятся в онлайн-доступе.В начале прошлого века в столице действовали десять соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также десять церквей других конфессий. При больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920-1930-х годах в городе снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир ефимов (политик), москва, карл росси