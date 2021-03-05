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Москвичей предупредили о двадцатиградусном морозе
Москвичей предупредили о двадцатиградусном морозе
В столице в середине следующей недели резко похолодает, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:48
2021-03-05T15:48
2021-03-05T16:19
погода
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В столице в середине следующей недели резко похолодает, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как отмечается, уже во вторник температура будет колебаться от минус семи до минус 12 градусов, а в ночь со вторника на среду столбик термометра опустится до отметки в минус 22 градусов. В среду ожидаются морозы до минус десяти градусов. По прогнозам синоптиков, в эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
В столице
в середине следующей недели резко похолодает, сообщается на официальном сайте
мэра Москвы.
Как отмечается, уже во вторник температура будет колебаться от минус семи до минус 12 градусов, а в ночь со вторника на среду столбик термометра опустится до отметки в минус 22 градусов.
В среду ожидаются морозы до минус десяти градусов.
По прогнозам синоптиков, в эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.