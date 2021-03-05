https://ria.ru/20210305/moroz-1600098017.html

Москвичей предупредили о двадцатиградусном морозе

Москвичей предупредили о двадцатиградусном морозе

В столице в середине следующей недели резко похолодает, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:48

2021-03-05T15:48

2021-03-05T16:19

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596000635_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_939718743e11e70a4707aeebd5a331d6.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В столице в середине следующей недели резко похолодает, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как отмечается, уже во вторник температура будет колебаться от минус семи до минус 12 градусов, а в ночь со вторника на среду столбик термометра опустится до отметки в минус 22 градусов. В среду ожидаются морозы до минус десяти градусов. По прогнозам синоптиков, в эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

https://ria.ru/20210304/sneg-1599929479.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество