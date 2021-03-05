https://ria.ru/20210305/mokhov-1600033851.html
РЕН: на "скопинского маньяка" оформили протокол
РЕН: на "скопинского маньяка" оформили протокол
На освободившегося из колонии Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", оформили административный протокол в отделе полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:42
2021-03-05T10:42
2021-03-05T11:54
происшествия
виктор мохов
скопин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На освободившегося из колонии Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", оформили административный протокол в отделе полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ.Поводом для этого стало то, что Мохов не прибыл в отделение полиции до 12 часов 4 марта. В причинах опоздания разбираются.Мохов вышел на свободу 3 марта и был обязан на следующий день прибыть в Скопин и в течение трех дней встать на учет. Однако в доме на Октябрьской улице он так и не появился. Позже стало известно, что в родной город он все же приехал — минувшей ночью пытался заселиться в местную гостиницу "Верда", но там ему отказали.Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался над ними и насиловал. Одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Освободили девушек в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать записку на волю.Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но позже сократили срок на два месяца. После освобождения Мохову шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, без разрешения выезжать за пределы района и гулять по ночам. Дважды в месяц он должен отмечаться в полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mokhov-1599699791.html
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происшествия, виктор мохов, скопин
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
На освободившегося из колонии Виктора Мохова
, известного как "скопинский маньяк", оформили административный протокол в отделе полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
Поводом для этого стало то, что Мохов не прибыл в отделение полиции до 12 часов 4 марта. В причинах опоздания разбираются.
Мохов вышел на свободу 3 марта и был обязан на следующий день прибыть в Скопин
и в течение трех дней встать на учет. Однако в доме на Октябрьской улице он так и не появился. Позже стало известно, что в родной город он все же приехал — минувшей ночью пытался заселиться в местную гостиницу "Верда", но там ему отказали.
Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался над ними и насиловал. Одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Освободили девушек в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать записку на волю.
Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но позже сократили срок на два месяца. После освобождения Мохову шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, без разрешения выезжать за пределы района и гулять по ночам. Дважды в месяц он должен отмечаться в полиции.