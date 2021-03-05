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Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:41
2021-03-05T03:40
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
москва
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится в письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.Отмечается, в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.На сайте журнала приводится таблица, в которой собраны фотографии пораженных мест всех 12 пациентов с выявленной реакцией.Несмотря на возникшие проблемы медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и закончить иммунизацию. После второй прививки только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности, еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку безболезненно.
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, москва, в мире

Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna

02:41 05.03.2021 (обновлено: 03:40 05.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится в письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", - говорится в послании коллектива американских медиков.
Отмечается, в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.
На сайте журнала приводится таблица, в которой собраны фотографии пораженных мест всех 12 пациентов с выявленной реакцией.
Несмотря на возникшие проблемы медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и закончить иммунизацию. После второй прививки только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности, еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку безболезненно.
 
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