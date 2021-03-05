https://ria.ru/20210305/moderna-1600010961.html

Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna

Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna

Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:41

2021-03-05T02:41

2021-03-05T03:40

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

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в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится в письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.Отмечается, в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.На сайте журнала приводится таблица, в которой собраны фотографии пораженных мест всех 12 пациентов с выявленной реакцией.Несмотря на возникшие проблемы медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и закончить иммунизацию. После второй прививки только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности, еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку безболезненно.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, коронавирус covid-19, москва, в мире