https://ria.ru/20210305/mishustin-1600069182.html

Мишустин рассказал, как ему удается оставаться в форме

Мишустин рассказал, как ему удается оставаться в форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что плавание и хоккей позволяют ему оставаться в форме. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:43

2021-03-05T13:43

2021-03-05T13:57

михаил мишустин

хоккей

олимпийские игры

спорт

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НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что плавание и хоккей позволяют ему оставаться в форме.Он посетовал, что у него не так много времени ввиду плотного рабочего графика. "Но спортом заниматься очень важно и нужно", - подчеркнул он.Мишустин сообщил, что, осматривая здание СУНЦ, специально зашел в спортзал и был приятно удивлен, как профессионально ребята играют в волейбол. Он заметил, что обычно считают, что ученики физико-математических школ не очень спортивные, но, судя по тому, как яростно ребята играли в волейбол, это явно не соответствует действительности.Отвечая на вопрос о своих хобби, премьер поделился, что у него несколько увлечений. "Я немножечко пытаюсь играть в хоккей, в настольный теннис, и еще есть ряд хобби, но сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьезно культивировать другие хобби", - отметил он. Размышляя о том, что позволяет очень занятым людям поддерживать состояние наполненности энергией, премьер-министр отметил еще и увлечение чтением.

https://ria.ru/20210304/druzhba-1599948100.html

https://ria.ru/20210304/zakharova-1599900207.html

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михаил мишустин, хоккей, олимпийские игры, спорт