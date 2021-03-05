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Мишустин рассказал, как ему удается оставаться в форме
Мишустин рассказал, как ему удается оставаться в форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что плавание и хоккей позволяют ему оставаться в форме. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:43
2021-03-05T13:57
михаил мишустин
хоккей
олимпийские игры
спорт
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НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что плавание и хоккей позволяют ему оставаться в форме.Он посетовал, что у него не так много времени ввиду плотного рабочего графика. "Но спортом заниматься очень важно и нужно", - подчеркнул он.Мишустин сообщил, что, осматривая здание СУНЦ, специально зашел в спортзал и был приятно удивлен, как профессионально ребята играют в волейбол. Он заметил, что обычно считают, что ученики физико-математических школ не очень спортивные, но, судя по тому, как яростно ребята играли в волейбол, это явно не соответствует действительности.Отвечая на вопрос о своих хобби, премьер поделился, что у него несколько увлечений. "Я немножечко пытаюсь играть в хоккей, в настольный теннис, и еще есть ряд хобби, но сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьезно культивировать другие хобби", - отметил он. Размышляя о том, что позволяет очень занятым людям поддерживать состояние наполненности энергией, премьер-министр отметил еще и увлечение чтением.
https://ria.ru/20210304/druzhba-1599948100.html
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михаил мишустин, хоккей, олимпийские игры, спорт

Мишустин рассказал, как ему удается оставаться в форме

13:43 05.03.2021 (обновлено: 13:57 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что плавание и хоккей позволяют ему оставаться в форме.
"Времени не так много, но я стараюсь по утрам плавать практически каждый день, играть в хоккей, когда есть возможность, и в настольный теннис", - рассказал глава правительства на встрече с учащимися Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ.
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Он посетовал, что у него не так много времени ввиду плотного рабочего графика. "Но спортом заниматься очень важно и нужно", - подчеркнул он.
Мишустин сообщил, что, осматривая здание СУНЦ, специально зашел в спортзал и был приятно удивлен, как профессионально ребята играют в волейбол. Он заметил, что обычно считают, что ученики физико-математических школ не очень спортивные, но, судя по тому, как яростно ребята играли в волейбол, это явно не соответствует действительности.
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"Ребята, занимайтесь спортом обязательно, потому что спорт поможет вам решать свои профессиональные задачи в учебе и потом - в будущей работе", - дал напутствие премьер-министр.
Отвечая на вопрос о своих хобби, премьер поделился, что у него несколько увлечений. "Я немножечко пытаюсь играть в хоккей, в настольный теннис, и еще есть ряд хобби, но сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьезно культивировать другие хобби", - отметил он. Размышляя о том, что позволяет очень занятым людям поддерживать состояние наполненности энергией, премьер-министр отметил еще и увлечение чтением.
 
Михаил МишустинХоккейОлимпийские игрыСпорт
 
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