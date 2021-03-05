https://ria.ru/20210305/metel-1600059278.html
В Москве началась метель
В Москве началась метель
Метель с крупными хлопьями снега началась в Москве после полудня в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:47
2021-03-05T12:47
2021-03-05T12:52
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общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Метель с крупными хлопьями снега началась в Москве после полудня в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Судя по данным сервиса Яндекс.Погода, снег обрушился на северную, центральную и западную части Москвы и Подмосковья.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу москвичей ожидают облачная погода, осадки в виде снега, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов.
https://ria.ru/20210301/vesna-1599471616.html
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