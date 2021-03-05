https://ria.ru/20210305/metel-1600059278.html

В Москве началась метель

В Москве началась метель

Метель с крупными хлопьями снега началась в Москве после полудня в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:47

2021-03-05T12:47

2021-03-05T12:52

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Метель с крупными хлопьями снега началась в Москве после полудня в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Судя по данным сервиса Яндекс.Погода, снег обрушился на северную, центральную и западную части Москвы и Подмосковья.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу москвичей ожидают облачная погода, осадки в виде снега, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов.

https://ria.ru/20210301/vesna-1599471616.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество