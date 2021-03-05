https://ria.ru/20210305/mer-1600012569.html

Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина

Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина

Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T04:24

2021-03-05T04:24

2021-03-05T04:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

владимир путин

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, рассказал РИА Новости мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Twitter фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину."Любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями", - добавил мэр. Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.

https://ria.ru/20210227/sputnik-v-1599193634.html

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, буэнос-айрес (провинция), аргентина, владимир путин, в мире