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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/mer-1600012569.html
Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T04:24
2021-03-05T04:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
буэнос-айрес (провинция)
аргентина
владимир путин
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, рассказал РИА Новости мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Twitter фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину."Любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями", - добавил мэр.&nbsp;Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, буэнос-айрес (провинция), аргентина, владимир путин, в мире

Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина

04:24 05.03.2021
 
© Фото : Municipio de Roque PérezМэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос "Чинчу" Гаспарини прививался от коронавируса с портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспарини прививался от коронавируса с портретом Путина в руках - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : Municipio de Roque Pérez
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, рассказал РИА Новости мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.
Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Twitter фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.
"Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции", - отметил он.
"Любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями", - добавил мэр.
 Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Буэнос-Айрес (провинция)АргентинаВладимир ПутинВ мире
 
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