https://ria.ru/20210305/mer-1600012569.html
Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T04:24
2021-03-05T04:24
2021-03-05T04:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
буэнос-айрес (провинция)
аргентина
владимир путин
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, рассказал РИА Новости мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Twitter фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину."Любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями", - добавил мэр. Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
https://ria.ru/20210227/sputnik-v-1599193634.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, буэнос-айрес (провинция), аргентина, владимир путин, в мире