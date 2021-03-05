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"Россия сегодня" и Ярославский политех запускают серию мастер-классов
"Россия сегодня" и Ярославский политех запускают серию мастер-классов
Медиагруппа "Россия сегодня" и Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) при поддержке Правительства Ярославской области открывает серию... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:00
2021-03-05T13:14
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ярославский государственный технический университет
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) при поддержке Правительства Ярославской области открывает серию мастер-классов. Они пройдут в рамках просветительского проекта SputnikPro от ведущих экспертов медиагруппы "Россия сегодня". Главными темами мастер-классов станут новые тренды в продвижении брендов в социальных сетях, прогрессивные PR технологии, современные VR и AR, новые подходы в сфере дизайна, а также перспективы развития новых медиа и многое другое. В ходе мастер-классов молодые специалисты поговорят о перспективах иммерсивной журналистики с Натальей Лосевой, заместителем главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", узнают об алгоритмах быстрой проверки информации на достоверность от заместителя руководителя Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Наталии Шашиной и автора проектов "Не верю!" и "Мы все умрём. Но это не точно" Игоря Кривицкого, окунутся в мир видеороликов с Ириной Барыбиной, начальником отдела фото и видео Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", а также научатся управлять информационным полем и вниманием, развивать личные ресурсы, об этом расскажет Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере. Комментируя цели проекта, Наталья Тюрина подчеркнула: "Проект медиагруппы "Россия сегодня" SputnikPro расширяет свои границы и начинает серию мастер-классов на площадках ведущих российских вузов, вовлекая в обсуждение ключевых медиа тем не только журналистов, но и заинтересованных молодых специалистов разных профилей. Мы помогаем получать актуальные компетенции для работы и жизни в части достоверности и качества информации, новых медиаформатов в современном мире. Это наш вклад не только в развитие образования, но и социальной сферы регионов"."Университеты всегда были центрами развития городских и региональных пространств, открывая перед молодежными сообществами новые возможности и горизонты. Именно поэтому Ярославский политехнический открывает свою "Точку кипения" для всех студентов Ярославля в рамках нового совместного с медиагруппой "Россия сегодня" образовательного медиа проекта. Приходите, задавайте вопросы, получайте ответы от профи медиа отрасли. Даже если вы будущий инженер, менеджер, программист или строитель. Всем нам сегодня для личного роста нужны современные коммуникации. Давайте вместе обсуждать интересные идеи и лучшие решения", - пояснила ректор ЯГТУ Елена Степанова в ходе подготовки к проведению мастер-классов.Отметил важность проекта и заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин: "Проект, который ЯГТУ реализовывает совместно с ведущим федеральным новостным агентством "Россия сегодня", имеет большое значение для региона. Мы видим, что запрос на присутствие и работу в новом информационном пространстве — онлайн, на электронных ресурсах и в соцсетях — постоянно растет. Поэтому важно, в том числе и через такие открытые площадки, готовить специалистов, давать дополнительную квалификацию и возможность для самообразования людей. Сотрудничество с медиагруппой "Россия сегодня" позволяет привлечь к программе настоящих профессионалов, обеспечить высокий уровень спикеров, качественное наполнение мастер-классов. Благодарю наших федеральных партнеров сотрудничество на этом ключевом направлении".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) - крупный российский вуз, в котором обучаются более 5000 студентов и аспирантов. Он входит в сотню лучших университетов России по версии журнала Forbes. Университет предлагает обучение по более, чем 80 образовательным программам. В вузе идет прием на почти 1000 бюджетных мест, а общий набор 2021 года превысит 1900 студентов. В Ярославском политехе активно ведется научная и инновационная деятельность. Кроме того, вуз стремится стать точкой притяжения для инициативных молодых людей, центром общественной жизни, реализуя спортивные, просветительские и культурные мероприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sputnik-1599775703.html
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навигатор абитуриента, ярославский государственный технический университет, миа "россия сегодня", наталья тюрина, sputnik, наталья лосева, новости агентства, общество

"Россия сегодня" и Ярославский политех запускают серию мастер-классов

11:00 05.03.2021 (обновлено: 13:14 05.03.2021)
 
© SputnikРучка с символикой просветительского проекта SputnikPro
Ручка с символикой просветительского проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) при поддержке Правительства Ярославской области открывает серию мастер-классов. Они пройдут в рамках просветительского проекта SputnikPro от ведущих экспертов медиагруппы "Россия сегодня".
Главными темами мастер-классов станут новые тренды в продвижении брендов в социальных сетях, прогрессивные PR технологии, современные VR и AR, новые подходы в сфере дизайна, а также перспективы развития новых медиа и многое другое.
В ходе мастер-классов молодые специалисты поговорят о перспективах иммерсивной журналистики с Натальей Лосевой, заместителем главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", узнают об алгоритмах быстрой проверки информации на достоверность от заместителя руководителя Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Наталии Шашиной и автора проектов "Не верю!" и "Мы все умрём. Но это не точно" Игоря Кривицкого, окунутся в мир видеороликов с Ириной Барыбиной, начальником отдела фото и видео Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", а также научатся управлять информационным полем и вниманием, развивать личные ресурсы, об этом расскажет Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере.
Комментируя цели проекта, Наталья Тюрина подчеркнула: "Проект медиагруппы "Россия сегодня" SputnikPro расширяет свои границы и начинает серию мастер-классов на площадках ведущих российских вузов, вовлекая в обсуждение ключевых медиа тем не только журналистов, но и заинтересованных молодых специалистов разных профилей. Мы помогаем получать актуальные компетенции для работы и жизни в части достоверности и качества информации, новых медиаформатов в современном мире. Это наш вклад не только в развитие образования, но и социальной сферы регионов".
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"Университеты всегда были центрами развития городских и региональных пространств, открывая перед молодежными сообществами новые возможности и горизонты. Именно поэтому Ярославский политехнический открывает свою "Точку кипения" для всех студентов Ярославля в рамках нового совместного с медиагруппой "Россия сегодня" образовательного медиа проекта. Приходите, задавайте вопросы, получайте ответы от профи медиа отрасли. Даже если вы будущий инженер, менеджер, программист или строитель. Всем нам сегодня для личного роста нужны современные коммуникации. Давайте вместе обсуждать интересные идеи и лучшие решения", - пояснила ректор ЯГТУ Елена Степанова в ходе подготовки к проведению мастер-классов.
Отметил важность проекта и заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин: "Проект, который ЯГТУ реализовывает совместно с ведущим федеральным новостным агентством "Россия сегодня", имеет большое значение для региона. Мы видим, что запрос на присутствие и работу в новом информационном пространстве — онлайн, на электронных ресурсах и в соцсетях — постоянно растет. Поэтому важно, в том числе и через такие открытые площадки, готовить специалистов, давать дополнительную квалификацию и возможность для самообразования людей. Сотрудничество с медиагруппой "Россия сегодня" позволяет привлечь к программе настоящих профессионалов, обеспечить высокий уровень спикеров, качественное наполнение мастер-классов. Благодарю наших федеральных партнеров сотрудничество на этом ключевом направлении".
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) - крупный российский вуз, в котором обучаются более 5000 студентов и аспирантов. Он входит в сотню лучших университетов России по версии журнала Forbes. Университет предлагает обучение по более, чем 80 образовательным программам. В вузе идет прием на почти 1000 бюджетных мест, а общий набор 2021 года превысит 1900 студентов. В Ярославском политехе активно ведется научная и инновационная деятельность. Кроме того, вуз стремится стать точкой притяжения для инициативных молодых людей, центром общественной жизни, реализуя спортивные, просветительские и культурные мероприятия.
 
Навигатор абитуриентаЯрославский государственный технический университетМИА "Россия сегодня"Наталья ТюринаSputnikНаталья ЛосеваНовости агентстваОбщество
 
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