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Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:28
2021-03-05T03:28
2021-03-05T03:28
россия
масленица
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели.Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта.В ведомстве советуют правильно хранить муку и просеивать перед замесом теста.При выборе сметаны и творога нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения этих продуктов не должна превышать 6 градусов. В составе хороших творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски.Часто для начинки блюд на Масленицу используют ягоды. Роспотребнадзор рекомендует не покупать замороженные ягоды, слипшиеся в один ледяной кусок. Добавляется, что на ягодах, продающихся в режиме самообслуживания, могут быть микробы от грязных рук или кашля и чихания покупателей."При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных", - подчеркивается в сообщении.Роспотребнадзор напоминает, что все блюда из мяса необходимо подвергать термической обработке, чтобы не получить кишечные инфекции или паразитарные заболевания.
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россия, масленица, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор
напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели.
Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта.
"Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее, общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание", - говорится в сообщении.
В ведомстве советуют правильно хранить муку и просеивать перед замесом теста.
При выборе сметаны и творога нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения этих продуктов не должна превышать 6 градусов. В составе хороших творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски.
Часто для начинки блюд на Масленицу
используют ягоды. Роспотребнадзор рекомендует не покупать замороженные ягоды, слипшиеся в один ледяной кусок. Добавляется, что на ягодах, продающихся в режиме самообслуживания, могут быть микробы от грязных рук или кашля и чихания покупателей.
"При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных", - подчеркивается в сообщении.
Роспотребнадзор напоминает, что все блюда из мяса необходимо подвергать термической обработке, чтобы не получить кишечные инфекции или паразитарные заболевания.