https://ria.ru/20210305/maslenitsa-1600011636.html

Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице

Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице

Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:28

2021-03-05T03:28

2021-03-05T03:28

россия

масленица

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели.Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта.В ведомстве советуют правильно хранить муку и просеивать перед замесом теста.При выборе сметаны и творога нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения этих продуктов не должна превышать 6 градусов. В составе хороших творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски.Часто для начинки блюд на Масленицу используют ягоды. Роспотребнадзор рекомендует не покупать замороженные ягоды, слипшиеся в один ледяной кусок. Добавляется, что на ягодах, продающихся в режиме самообслуживания, могут быть микробы от грязных рук или кашля и чихания покупателей."При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных", - подчеркивается в сообщении.Роспотребнадзор напоминает, что все блюда из мяса необходимо подвергать термической обработке, чтобы не получить кишечные инфекции или паразитарные заболевания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/tsvety-1599997068.html

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россия, масленица, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество