https://ria.ru/20210305/maslachenko-1599711997.html

Биография Владимира Маслаченко

Биография Владимира Маслаченко

Известный советский футболист и спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Никитович Маслаченко родился 5 марта 1936 года в селе... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:18

2021-03-05T03:18

2021-03-05T03:18

владимир маслаченко

ссср

украина

справки

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Известный советский футболист и спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Никитович Маслаченко родился 5 марта 1936 года в селе Васильковка Днепропетровской области Украинской ССР (ныне Украина) в семье ветеринарного врача. Накануне войны отца перевели в Кривой Рог. Часть детства Маслаченко прошла в эвакуации на Северном Кавказе. После освобождения Кривого Рога от немцев семья вернулась на Украину. В школьные годы Владимир Маслаченко занимался разными видами спорта, к окончанию учебы имел I разряд по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и настольному теннису, но в итоге отдал предпочтение футболу и в 1951 году был принят в юношескую футбольную команду "Строитель", затем перешел в "Спартак" (Кривой Рог). К 16 годам он уже входил в состав сборной школьников Днепропетровской области, в составе которой занял второе место на первенстве Украины. Маслаченко был признан лучшим вратарем турнира и лучшим в составе сборной школьников Украины по футболу. После успешного выступления днепропетровской команды на чемпионате Украины Маслаченко стал голкипером республиканской сборной школьников и автоматически – вратарем дублирующего состава киевского "Динамо". В 1953 году он был приглашен в днепропетровский "Металлург", получивший право играть в классе "Б" чемпионата СССР. В 1954 году днепропетровцы вышли в полуфинал розыгрыша Кубка СССР. В составе команды Маслаченко провел все кубковые матчи, начиная с 1/128 финала. За время пребывания в Днепропетровске окончил три курса медицинского института.В 1956 году украинского футболиста принял московский "Локомотив", и в 1957 году железнодорожники с новым голкипером впервые стали обладателями Кубка СССР. В 1959 году команда стала серебряным призером чемпионата СССР. В 1962 году Владимир Маслаченко перешел в "Спартак" (Москва), в составе которого играл до 1969 года, а в 1966 году был капитаном команды. В составе "Спартака" провел 220 матчей, становился чемпионом СССР (1962), серебряным призером чемпионата страны (1963, 1968), дважды выигрывал Кубок СССР (1963, 1965). В 1957 году Маслаченко был включен в состав сборной СССР. В составе сборной сыграл восемь матчей, был основным дублером Льва Яшина. Обладатель Кубка Европы 1960 (был в составе, но на поле не выходил). Сыграл два матча в отборочном турнире к чемпионату мира (1962). Входил в состав сборной на чемпионате Европы 1960 года, когда советская команда стала победителем турнира, и чемпионате мира 1962 года. Владимир Маслаченко отличался правильным выбором позиции, быстротой реакции, прыгучестью и уверенностью в себе, эффектной манерой игры. В 1961 он стал обладателем приза журнала "Огонек", вручаемого лучшему вратарю сезона. Шесть раз включался в список "33 лучших футболистов сезона". Член символического "Клуба Льва Яшина" (133 матча без пропущенных голов в официальных турнирах). В 1970 году Маслаченко окончил Государственный ордена Ленина институт физической культуры и спорта (ГЦОЛИФК). В 1972-1973 годах работал по контракту тренером-координатором национальной сборной и нескольких футбольных клубов в Республике Чад.В 1974 году Маслаченко закончил спортивную карьеру. После окончания футбольной карьеры Владимир Маслаченко ушел в журналистику. В качестве комментатора Всесоюзного радио и Центрального телевидения проработал с небольшим перерывом с 1970 по 1991 год. В 1973-1990 годах был спортивным комментатором программы "Время", освещал репортажи со многих крупных всесоюзных и международных соревнований. Он комментировал финал победного для отечественной сборной футбольного турнира Олимпиады-1988 в Сеуле (Южная Корея) – СССР-Бразилия. С 1992 по 1994 год – руководитель студии "Спорт + Sport", являлся автором одноименной программы на IV канале "Останкино". С 1994 года работал в телекомпании НТВ, а также на спутниковом телеканале "НТВ+ спорт" и специализированном "Футбольном канале". Стоял у истоков создания русскоязычного канала "Евроспорт".С 1990-х годов занимался парусным спортом и фристайлом, активно пропагандировал эти виды спорта в России. В 1992-1994 годах был президентом Федерации фристайла России.Был организатором первой профессиональной команды яхтсменов России Russian Team для подготовки и участия в кругосветных парусных гонках. На соревнованиях в зачет Кубка мира команда заняла третье место, получила личную благодарность президента РФ. Сам Маслаченко также участвовал в нескольких гонках. В мае 1992 года был назначен заместителем председателя Комитета по содействию Олимпийскому движению при правительстве Российской Федерации. Однако комитет вскоре был расформирован.Владимир Маслаченко был удостоен советских наград – медали "За трудовое отличие" и ордена "Знак Почета", в 1997 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", а в 2007 году – орденом Дружбы. Владимир Маслаченко скончался 28 ноября 2010 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В декабре 2010 года Российский футбольный союз посмертно наградил Владимира Маслаченко Национальной премией РФС за пропаганду футбола. О Владимире Маслаченко сняты документальные фильмы "Чистый спорт. Человек свободного стиля" (2009) и "Будьте любезны, или перевод с футбольного" (2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маслаченко, ссср, украина, справки