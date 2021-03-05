Красноярская полиция объяснила жесткое задержание мужчины без маски
КРАСНОЯРСК, 5 мар - РИА Новости. Полицейские в одном из торговых центров Красноярска силой задержали мужчину, который отказывался надеть маску и пытался скрыться, он также ударил сотрудников полиции, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором двое полицейских в торговом центре прижимают мужчину к полу. Они надевают на него наручники и пытаются его поднять. Женщина в кадре поясняет, что полиция сделала им замечание из-за отсутствия масок, а они со своим спутником ответили, что сейчас выйдут. Она также говорит, что готовы были выйти, так как у них нет масок. Другой мужчина говорит полицейским, что задерживаемый не сопротивляется.
"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции… в одном из торговых центров города заметили мужчину 1982 года рождения и женщину 1978 года рождения, которые в нарушении указа губернатора Красноярского края находились без средств индивидуальной защиты. На неоднократные требования правоохранителей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и назвать свои данные граждане не реагировали и попытались скрыться. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" к мужчине была применена физическая сила", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что нарушители были доставлены в отдел полиции. Стражи порядка также сообщили, что мужчина во время задержания оказал полицейским сопротивление и ударил сотрудников. В ведомстве отметили, что по данному факту региональный главк СК проводит доследственную проверку.
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