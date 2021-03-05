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В Москве в Международный женский день появится остановка "8 Марта"
В Москве в Международный женский день появится остановка "8 Марта"
Остановка "8 Марта" временно появится в Москве в Международный женский день, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Юлия... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:09
2021-03-05T11:09
2021-03-05T11:11
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Остановка "8 Марта" временно появится в Москве в Международный женский день, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.Остановка наземного общественного транспорта "Улица 8-го Марта" расположена на севере столицы.
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москва, мосгортранс, общество