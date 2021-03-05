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"Скопинский маньяк" вернулся домой
"Скопинский маньяк" вернулся домой
Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", находится в своем доме на улице Октябрьской в Скопине, от общения с журналистами... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:37
2021-03-05T14:01
виктор мохов
россия
скопин
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", находится в своем доме на улице Октябрьской в Скопине, от общения с журналистами отказывается, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней. Нарушения грозят ответственностью: от административной до уголовной в случае их повторения. В своём доме на улице Октябрьской Мохов 4 марта так и не появился, но пытался заселиться в гостиницу в Скопине примерно в 3.30 5 марта, ему было отказано из-за отсутствия мест.В настоящее время Мохов находится в своем доме, рядом с которым в подвале гаража он держал девушек. От общения со СМИ отказывается. Возле дома организовано дежурство сотрудников полиции. Дежурящих там журналистов стало гораздо меньше.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта, что подтвердили РИА Новости в УФСИН Саратовской области. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Ряд СМИ предположили, что после освобождения он изначально поехал не в Скопин, а в Москву для участия в ток-шоу. Однако представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие Мохова в их ток-шоу.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.
https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html
https://ria.ru/20210304/prestuplenie-1599982214.html
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скопин
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7 495 645-6601
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60
"Скопинский маньяк" закрыл перед журналистами форточку
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов вернулся домой в родной город после 17 лет в колонии и отказался от общения с журналистами, закрыв форточку.
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виктор мохов, россия, скопин, рязанская область

"Скопинский маньяк" вернулся домой

13:37 05.03.2021 (обновлено: 14:01 05.03.2021)
 
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", находится в своем доме на улице Октябрьской в Скопине, от общения с журналистами отказывается, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней. Нарушения грозят ответственностью: от административной до уголовной в случае их повторения. В своём доме на улице Октябрьской Мохов 4 марта так и не появился, но пытался заселиться в гостиницу в Скопине примерно в 3.30 5 марта, ему было отказано из-за отсутствия мест.
В настоящее время Мохов находится в своем доме, рядом с которым в подвале гаража он держал девушек. От общения со СМИ отказывается. Возле дома организовано дежурство сотрудников полиции. Дежурящих там журналистов стало гораздо меньше.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта, что подтвердили РИА Новости в УФСИН Саратовской области. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
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Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
Ряд СМИ предположили, что после освобождения он изначально поехал не в Скопин, а в Москву для участия в ток-шоу. Однако представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие Мохова в их ток-шоу.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.
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4 марта, 18:58Религия и мировоззрение
Приглашение бывшего маньяка на ток-шоу было бы странным, считают в РПЦ
 
Виктор МоховРоссияСкопинРязанская область
 
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