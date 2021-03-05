https://ria.ru/20210305/manyak-1600027130.html

"Скопинского маньяка" отказались заселять в гостиницу в родном городе

"Скопинского маньяка" отказались заселять в гостиницу в родном городе

Освободившийся из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не смог заселиться в гостиницу в родном городе. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:45

2021-03-05T09:45

2021-03-05T10:06

виктор мохов

москва

скопин

саратовская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Освободившийся из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не смог заселиться в гостиницу в родном городе.Как рассказали РИА Новости в скопинской гостинице "Верда", Мохов приехал примерно в 3:30 5 марта."У нас ремонт, сколько было номеров, все заняты, а эти все на ремонте. И они ушли, не знаю, в какой он поселился", — сказала собеседница агентства. По ее словам, Мохов номер заранее не бронировал.Мохов вышел на свободу 3 марта. В соответствии с выданным в колонии предписанием на следующий день он должен был вернуться в Скопин и в течение трех дней встать на учет. Однако в доме по Октябрьской улице он не появился."Скопинский маньяк" отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался над ними и насиловал. Одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Освободили девушек в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать записку на волю.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но затем срок сократили на два месяца. После освобождения за ним установлен надзор: ему шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Дважды в месяц он обязан отмечаться в местной полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mokhov-1599699791.html

https://ria.ru/20210304/prestuplenie-1599982214.html

москва

скопин

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, москва, скопин, саратовская область, происшествия