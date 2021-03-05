https://ria.ru/20210305/manyak-1600007403.html

"Cкопинский маньяк" не вернулся домой в назначенный срок

"Cкопинский маньяк" не вернулся домой в назначенный срок

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не приехал в назначенный срок в свой дом на Октябрьской улице города Скопина, передаёт... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T00:21

2021-03-05T00:21

2021-03-05T00:21

виктор мохов

россия

москва

скопин

саратовская область

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не приехал в назначенный срок в свой дом на Октябрьской улице города Скопина, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней. Нарушения грозят ответственностью, от административной до уголовной в случае их повторения.До конца дня 4 марта Мохов в своём доме на улице Октябрьская в Скопине так и не появился. Всё это время возле здания дежурили сотрудники полиции.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта, что подтвердили РИА Новости в УФСИН Саратовской области. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Ряд СМИ предположили, что Мохов после освобождения поехал не в Скопин, а в Москву для участия в ток-шоу.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.

https://ria.ru/20210302/on-sebya-ne-chuvstvuet-vinovatym-skopinskiy-manyak-vykhodit-na-svobodu-1599661089.html

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