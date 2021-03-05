https://ria.ru/20210305/lyadova-1599943633.html

Поклонники не узнали Елену Лядову в необычном образе для журнала

Поклонники не узнали Елену Лядову в необычном образе для журнала

Поклонники не узнали актрису Елену Лядову в необычном весеннем образе на снимке для обложки мартовского выпуска журнала "Атмосфера". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T00:30

2021-03-05T00:30

2021-03-05T00:30

шоу-бизнес

имидж

весна

шоубиз

стиль жизни

знаменитости

елена лядова

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599944754_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_8b8a902ea82e8e1d014b6f544f135f34.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поклонники не узнали актрису Елену Лядову в необычном весеннем образе на снимке для обложки мартовского выпуска журнала "Атмосфера".Его исполнительница ярких ролей в фильмах "Географ глобус пропил", "Левиафан" и многих других разместила в Instagram.На снимке Лядова позирует на фоне коричневой стены в укороченном топе с пышными рукавами и мини-юбке из блестящей лаковой кожи. Образ дополнили распущенные волосы и алая губная помада. "Это вы? Если бы не подпись, то и не узнала бы!", "Вообще не узнала. Красотка", "Вы — сама весна", — отметили в комментариях удивленные поклонники.

https://ria.ru/20210225/shayk-1598813409.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, имидж, весна, стиль жизни, знаменитости, елена лядова, звезды