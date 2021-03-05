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Поклонники не узнали Елену Лядову в необычном образе для журнала
Поклонники не узнали Елену Лядову в необычном образе для журнала
Поклонники не узнали актрису Елену Лядову в необычном весеннем образе на снимке для обложки мартовского выпуска журнала "Атмосфера". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T00:30
2021-03-05T00:30
2021-03-05T00:30
шоу-бизнес
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елена лядова
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поклонники не узнали актрису Елену Лядову в необычном весеннем образе на снимке для обложки мартовского выпуска журнала "Атмосфера".Его исполнительница ярких ролей в фильмах "Географ глобус пропил", "Левиафан" и многих других разместила в Instagram.На снимке Лядова позирует на фоне коричневой стены в укороченном топе с пышными рукавами и мини-юбке из блестящей лаковой кожи. Образ дополнили распущенные волосы и алая губная помада. "Это вы? Если бы не подпись, то и не узнала бы!", "Вообще не узнала. Красотка", "Вы — сама весна", — отметили в комментариях удивленные поклонники.
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шоу-бизнес, имидж, весна, стиль жизни, знаменитости, елена лядова, звезды
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поклонники не узнали актрису Елену Лядову в необычном весеннем образе на снимке для обложки мартовского выпуска журнала "Атмосфера".
Его исполнительница ярких ролей в фильмах "Географ глобус пропил", "Левиафан" и многих других разместила в Instagram.
На снимке Лядова позирует на фоне коричневой стены в укороченном топе с пышными рукавами и мини-юбке из блестящей лаковой кожи. Образ дополнили распущенные волосы и алая губная помада.
"Это вы? Если бы не подпись, то и не узнала бы!", "Вообще не узнала. Красотка", "Вы — сама весна", — отметили в комментариях удивленные поклонники.