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У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник
У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник
Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:29
2021-03-05T15:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из департаментов Минздрава России.Как следует из релиза ГУМВД, неназванная девушка пришла в полицию с заявлением около полудня четверга и рассказала, что кража случилась накануне в какой-то момент "с 19 часов вечера до 5 утра".Ущерб хозяйка шубы оценила в 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.Имя девушки в релизе не раскрывается, отмечено лишь, что она 1983 года рождения, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.Инцидент, по его словам, случился, когда та отдыхала в баре BQ Cafe.
https://ria.ru/20210304/izumrud-1599884989.html
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москва, происшествия

У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник

15:29 05.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из департаментов Минздрава России.
Как следует из релиза ГУМВД, неназванная девушка пришла в полицию с заявлением около полудня четверга и рассказала, что кража случилась накануне в какой-то момент "с 19 часов вечера до 5 утра".

"Неустановленное лицо, находясь на цокольном этаже кафе-бара по адресу: улица Пятницкая, дом 25, с1Д - ... похитило висевшую на вешалке шубу из овчины марки Yves Salomon", - отмечается в сообщении.

Ущерб хозяйка шубы оценила в 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.
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Имя девушки в релизе не раскрывается, отмечено лишь, что она 1983 года рождения, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.
Инцидент, по его словам, случился, когда та отдыхала в баре BQ Cafe.
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