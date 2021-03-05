https://ria.ru/20210305/krazha-1600094082.html
У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник
У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник
Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:29
2021-03-05T15:29
2021-03-05T15:29
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из департаментов Минздрава России.Как следует из релиза ГУМВД, неназванная девушка пришла в полицию с заявлением около полудня четверга и рассказала, что кража случилась накануне в какой-то момент "с 19 часов вечера до 5 утра".Ущерб хозяйка шубы оценила в 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.Имя девушки в релизе не раскрывается, отмечено лишь, что она 1983 года рождения, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.Инцидент, по его словам, случился, когда та отдыхала в баре BQ Cafe.
https://ria.ru/20210304/izumrud-1599884989.html
https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_0e495bc203347f121b4085a53cd89a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Полиция Москвы
сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из департаментов Минздрава России.
Как следует из релиза ГУМВД, неназванная девушка пришла в полицию с заявлением около полудня четверга и рассказала, что кража случилась накануне в какой-то момент "с 19 часов вечера до 5 утра".
"Неустановленное лицо, находясь на цокольном этаже кафе-бара по адресу: улица Пятницкая, дом 25, с1Д - ... похитило висевшую на вешалке шубу из овчины марки Yves Salomon", - отмечается в сообщении.
Ущерб хозяйка шубы оценила в 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.
Имя девушки в релизе не раскрывается, отмечено лишь, что она 1983 года рождения, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.
Инцидент, по его словам, случился, когда та отдыхала в баре BQ Cafe.