https://ria.ru/20210305/krazha-1600094082.html

У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник

У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей, сообщил источник

Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:29

2021-03-05T15:29

2021-03-05T15:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Москвы сообщает о краже шубы у посетительницы кафе-бара в центре города – по данным источника РИА Новости, одежды лишилась замглавы одного из департаментов Минздрава России.Как следует из релиза ГУМВД, неназванная девушка пришла в полицию с заявлением около полудня четверга и рассказала, что кража случилась накануне в какой-то момент "с 19 часов вечера до 5 утра".Ущерб хозяйка шубы оценила в 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.Имя девушки в релизе не раскрывается, отмечено лишь, что она 1983 года рождения, но источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России.Инцидент, по его словам, случился, когда та отдыхала в баре BQ Cafe.

https://ria.ru/20210304/izumrud-1599884989.html

https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия