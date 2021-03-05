https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-05T22:06

2021-03-05T22:06

2021-03-06T01:18

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.По его словам, Россия "не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня"."Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг", - заявил Кравчук.Он добавил, украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет". "Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы", - добавил Кравчук.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600088544.html

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, украина, в мире