Кравчук назвал единственный способ "сохранить" Украину
15:10 05.03.2021 (обновлено: 17:01 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов.
"Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет", — сказал Кравчук.
Он считает, что для вступления в НАТО в ближайшее время стране предстоит выполнить все, что он нее потребует Североатлантический альянс.
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
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