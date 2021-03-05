https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600088544.html

Кравчук назвал единственный способ "сохранить" Украину

Кравчук назвал единственный способ "сохранить" Украину

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что вступление в НАТО является единственным... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:10

2021-03-05T15:10

2021-03-05T17:01

леонид кравчук

нато

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов. Он считает, что для вступления в НАТО в ближайшее время стране предстоит выполнить все, что он нее потребует Североатлантический альянс.В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.

https://ria.ru/20210217/skandal-1597866898.html

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леонид кравчук, нато, украина, в мире